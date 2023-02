Tomás Guasch volvió a mostrar su cariño con Jagoba Arrasate y dijo en COPE que "no se acordaron de Jagoba Arrasate, el entrenador del siglo". Además, añadió que "cambió ocho tíos en Sevilla y Osasuna no metió siete porque Dios no quiso". Y terminó con un "Jagoba, perdónalos, que no saben lo que hacen"