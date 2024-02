El Supremo anula el traspaso de competencias de tráfico a Navarra

El Gobierno de Navarra ha recibido un varapalo importante sobre uno de sus acuerdos principales con sus socios y EH Bildu: el Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico a Navarra. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) e indica que Navarra podría asumir estas competencias, pero por otras vías. Los magistrados aseguran, además, que no cabe recurso a esta sentencia.

Los magistrados concluyen que no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) ni amparada en su derecho histórico.

El tribunal señala que esas competencias podrán ser asumidas por Navarra, pero o reformando la LORAFNA o mediante una ley orgánica de traspaso, como fija la Constitución en su artículo 150.2.

La resolución del Supremo subraya que la LORAFNA, equivalente a un Estatuto de Autonomía, no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra.

Los magistrados señalan que, como no se deduce de la LORAFNA la referida competencia, es necesario indagar qué competencias respecto de tráfico y vehículos a motor tenía Navarra cuando se promulgó la LORAFNA. Y precisan además que la realidad normativa tanto posterior como previa a la LORAFNA es que la competencia ha pertenecido siempre a la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función subordinada.

Colaboración o cooperación

En definitiva, "la realidad es que del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la LORAFNA no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil (...), sí las que ejerce en concurrencia, pero en esa concurrencia Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial, ni con la LORAFNA ni antes de promulgarse".

Los magistrados también rechazan la alegación que realiza la Comunidad foral de Navarra en cuanto a falta de legitimación activa de la asociación JUCIL para presentar el recurso.

Responde el tribunal que, "paradójicamente, la mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia Comunidad Foral de Navarra". "Para negársela, sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas 'en otros destinos geográficos', es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra", agregan.

Y para el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con ponencia del magistrado José Luis Requero, "es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial".

El pasado 1 de julio se hizo efectivo el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra por parte del Gobierno central, estableciéndose un periodo transitorio en varias fases durante el cual los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Foral colaborarán para una óptima vigilancia de la seguridad vial en las carreteras navarras.

Chivite dice que el Gobierno buscará "el mecanismo necesario para seguir adelante" con el traspaso de tráfico

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo foral "va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante" con el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra, después de que el Tribuna Supremo haya anulado dicho traspaso al considerar no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra ni amparada en su derecho histórico.

En una rueda de prensa, María Chivite ha subrayado que "el fallo del Tribunal Supremo no descarta que se pueda llevar a cabo el traspaso, sino que estima inadecuado el procedimiento empleado", algo que ha considerado que "va un poco en contradicción con las anteriores sentencias del Tribunal Supremo".

La jefa del Ejecutivo foral ha destacado que "el propio Tribunal Supremo abre la puerta a que Navarra reciba la transferencia por otras vías" y ha querido "dejar claro que vamos a actuar para que esta competencia esté en Navarra y llevemos adelante el acuerdo que ya alcanzamos con el Estado en torno a ella".

María Chivite ha señalado que "vamos a valorar, también con el conjunto de grupos parlamentarios, cuál es la vía más segura para avanzar" y ha insistido en la "firme voluntad del Gobierno de avanzar en esta competencia". En todo caso, ha reconocido que la sentencia "va a ralentizar" el procedimiento y ha explicado por ejemplo que no se puede avanzar en la pasarela para que agentes de la Guardia Civil de Tráfico pasen a la Policía Foral.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha explicado además que le "sorprende que nos hayamos enterado por la prensa" de la decisión judicial "antes de que el propio Tribunal nos comunicara la sentencia, cosa que resulta curiosa".

Chivite ha señalado que "como presidenta defiendo y defenderé el régimen foral de Navarra, por tanto, nuestro autogobierno". "Nuestro autogobierno es nuestra esencia, es nuestra historia, pero sobre todo es nuestro anclaje constitucional en un proyecto común que es España. Asumir las competencias es un ejercicio de compromiso institucional, de responsabilidad en la gestión y de voluntad de prestar los servicios a la ciudadanía de una manera más cercana desde la proximidad y desde el conocimiento más detallado que tenemos del conjunto de la ciudadanía de Navarra", ha afirmado.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha indicado que "la competencia de tráfico y seguridad vial ha sido una demanda histórica de nuestra Comunidad, ha sido reclamada por todos y cada uno de los presidentes de Navarra desde hace más de 20 años".

En ese sentido, ha señalado que "ya hubo un principio de acuerdo en el año 2000 entre Miguel Sanz y José María Aznar al respecto de la competencia del tráfico y también tengo que decir que el acuerdo para su traspaso fue aprobado por unanimidad en la Junta de Transferencias". "Nadie, más allá de su ideología, cuestionó en esa Junta de Transferencias que avancemos por la senda del autogobierno", ha señalado.

"Este Gobierno va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con este compromiso unánime en torno a esta competencia", ha destacado Chivite.

La jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que "tanto el informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra como el informe de las letradas del Parlamento de Navarra concluyeron que la vía del Real Decreto era la correcta para dar soporte jurídico al mecanismo de traspaso". "Para llegar a esa conclusión, tanto la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra como las letradas del Parlamento de Navarra se basaron en la jurisprudencia anterior del Supremo, en concreto en las sentencias 219-2018 de 13 de febrero y 378-2018 del 7 de marzo", ha explicado.

Chivite ha explicado que dichas sentencias recogieron literalmente que "la disposición adicional primera de la Constitución ampara, respeta y reconoce los derechos históricos de los territorios forales" y "esa disposición es título suficiente para efectuar un traspaso".

La presidenta del Gobierno de Navarra ha defendido que "en base a esta jurisprudencia, ambos informes jurídicos decidieron cuál era la manera de hacerlo". "El fallo del Supremo, en este caso, no casa con la jurisprudencia anterior del propio Tribunal Supremo, por lo que parece que ahora el Tribunal Supremo ha variado su postura", ha indicado.

En todo caso, Chivite ha explicado que quieren "estudiar la sentencia con reposo, con rigor, con profundidad", y además el Ejecutivo foral está "en contacto con el Gobierno de España para avanzar de manera coordinada, ya que ambos gobiernos mantenemos la misma voluntad de avanzar en materia de autogobierno".

Asimismo, María Chivite ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para "dar todas las explicaciones oportunas y también para valorar el apoyo parlamentario de cara a seguir avanzando". "Iremos dando las explicaciones oportunas en las distintas comparecencias según vayamos avanzando en posiciones", ha indicado.

Javier Esparza (UPN) acata la sentencia y exige al Gobierno que "asuma su responsabilidad"

UPN ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto de la transferencia de la competencia de tráfico de la Guardia Civil a Navarra.

Al mismo tiempo, los regionalistas han solicitado al Gobierno de María Chivite que "asuma su responsabilidad por lo sucedido y que aclare por qué eligió la fórmula del Real Decreto, así como las consecuencias de la sentencia" que se ha conocido este lunes.

En una nota de prensa, UPN ha pedido al Gobierno de Navarra que "ejerza todas las actuaciones posibles dentro de la ley para defender las competencias de la Comunidad foral en esta materia" y ha reiterado que la competencia de tráfico debe llegar a Navarra "conforme a la legalidad y ser prestada de manera conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil, de manera que esta última no desaparezca de las carreteras de Navarra como pretenden los partidos nacionalistas e independentistas".

Asimismo, el partido regionalista ha recordado su "oposición al modo como se gestionó la transferencia entre los dos gobiernos, llevados por la urgencia y como un mercadeo entre el PSOE y EH Bildu a cambio del apoyo de la formación abertzale al Partido Socialista, algo que, como se ha visto, ha tenido sus consecuencias legales".

Javier García (PP) indica que el PPN ya avisó que la transferencia "supondría una modificación del Amejoramiento"

El Partido Popular de Navarra (PPN) ha advertido este lunes, después de que el Tribunal Supremo haya anulado el traspaso de la competencia de Tráfico a la Comunidad foral, de que "ya avisamos de que la transferencia de la plena exclusividad de Tráfico supondría una modificación del Amejoramiento".

En una nota, el presidente del PPN, Javier García, ha señalado que "si no hay un convenio entre Navarra y el Gobierno de España que modifique la LORAFNA no puede acordarse la privación a la Guardia Civil de las funciones que ahora realiza en materia de tráfico". "Y eso solo puede hacerse mediante una Ley Orgánica, no mediante Real Decreto. Las formas en Derecho son tan importantes como el fondo", han explicado desde el PPN.

"Si la señora Chivite y sus socios nacionalistas quieren el traspaso de la competencia de Tráfico, lo que tendrían que hacer es hacerlo por el procedimiento legislativo establecido, no saltándose pasos que le resten seguridad y legalidad", ha defendido García, quien ha añadido que "esto que exigimos al Gobierno es una consecuencia del derecho de participación de los ciudadanos en algo que les afecta". "Es inaceptable que el Gobierno piense que puede faltar a la transparencia pactando fuera del procedimiento establecido la entrada en vigor de una reforma de este calado", ha concluido.