Sienten que se les echa de Navarra: "Las mujeres de guardias civiles tenemos nuestro trabajo"

Navarra está a un paso de asumir en exclusiva la competencia de Tráfico. El Gobierno de Navarra, el 15 de mayo, el día de San Isidro, remitía al Parlamento el acuerdo de reforma de la LORAFNA con el Estado para su debate en pleno. Hoy, como han escuchado el Parlamento de Navarra ha aprobado la modificación de la LORAFNA para asumir las competencias de tráfico.

No ha sido por unanimidad. Vox y el PP han votado en contra porque quieren que en la modificación se incluya un convenio para que la competencia sea compartida. Lo defendía el popular Javier García. “Votar hoy ese cambio en el articulado sin dejar firmado una garantía del convenio de cooperación mencionado en el artículo 65, es darle una excusa a este gobierno y a este Parlamento, dependientes de Bildu para hacer y deshacer a su antojo”.

Una garantía que UPN, que ha apoyado la reforma, cree que se debe comprometer una vez se modifiquen los fueros, y no en el proceso de reforma. “Mañana le vamos a exigir que valore y reflexione. Se puede conseguir el objetivo sin que se suprima la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. Y eso sólo es responsabilidad suya señora Chivite”.

En Cope Navarra, hemos querido conocer el sentir de dos mujeres de Guardia Civil, una perteneciente a la plataforma 'Nuestro corazón por bandera', y una mujer de agente de Guardia Civil de Tráfico en Navarra.





El hecho de que se vaya la Guardia Civil es el principal escollo que enfrenta a los partidos políticos. Mientras UPN, PP y Vox consideran que no hay ningún problema en que la Guardia Civil siga compartiendo las competencias con la Policía Foral, los partidos de gobierno y EH Bildu apuestan porque sea sólo la Policía Foral. Eso implica que los guardias civiles de tráfico tengan que marcharse o cambiarse de cuerpo. Desde la plataforma 'Nuestro corazón por bandera' indican que es un arma puramente política. “La Guardia Civil existe hace 180 años y no pueden ser nunca moneda de cambio; porque su trabajo no es ser político, sino guardias civiles que trabajan para el Estado”.

Esta mujer de Guardia Civil, apunta a que esto ya ha sucedido en Navarra con otra unidad de la Guardia Civil. “Ya se han quitado competencias al Grupo de Montaña de la Guardia Civil, dando paso a que este cometido lo tenga la Policía Foral y los bomberos, aunque luego a quien tiene que acudir a rescatar un fallecido en montañas la Guardia Civil”.

El objetivo es poner voz a la situación que viven los guardias civiles y sus familias









Otra mujer de guardia Civil de tráfico ha indicado que están ante un momento muy complicado. Les duele tener que vivir esta situación.“Estamos viendo que se está llevando a cabo, que se acerca el momento de tener que marchar y duele porque no se quiere abandonar tráfico de Navarra. No se tiene en cuenta a esas personas, a esas familias. Detrás de ese uniforme hay una persona, también tiene sus raíces y su arraigo en Navarra”.

Desde el Gobierno de Navarra se ha planteado una pasarela para que los Guardias Civiles puedan pasar a Policía foral. Temas económicos aparte, lo cierto es que algunos no quieren dejar el cuerpo. “Tú ya te preparas para ir a la Guardia Civil y, al final, tu vocaciones es la Guardia Civil. Es casi lo mismo, pero es otro cuerpo, no es lo mismo. Te fuerzan ese cambio que no veo innecesario”.

En el fondo, son familias a las que se está empujando a marchar. Familias con hijos que tienen ya su vida hecha en Navarra, con arraigo a esta tierra. “Tu casa, donde has hecho tus amistades, tus hijos van al colegio, tienes tu vida... Las mujeres de guardias civiles tenemos nuestro trabajo”. Aseguran que parece que se tienen que ir porque “han hecho algo malo”.

Audio Piden que desde las instituciones escuchen "a las familias que van a tener que desplazar" y se pregunta qué va a ser de esos hijos que llevan años en Navarra





Se ven obligados a cambiar de vida, a cambiar de colegios a mitad de curso, seguramente. Y es muy duro tener que explicar esta situación a sus hijos. “Todo lo que es el hogar, tenemos que desplazarnos, te ves en la obligación de ese cambio, nos vemos forzados a un cambio. Encima, no se tiene en cuenta ninguna de estas cosas. Te pones en fechas escolares en mitad de un curso”.

Por último, ambas mujeres de Guardia Civil, han coincidido que, a pesar de esta situación que están viviendo. A pesar de las cuitas políticas que les obliga a afrontar todo esto, se sienten queridos por la ciudadanía navarra, aunque todavía hay zonas de Navarra en la que no hay normalidad. “Sí que hay zonas todavía de Navarra muy conflictivas en la que se sigue sufriendo mucho muchos desprecios y eso tampoco debería de pasar”. Una de ellas, indica que ella y sus hijos no pueden decir todavía que son mujer e hijos de Guardia Civil.