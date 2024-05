Sencillos consejos para ejercitar la memoria

Ejercitar la memoria es algo que deberíamos hacer todo el mundo. No sólo las personas que van cumpliendo una edad o que sospechan puedan padecer alguna enfermedad que afecte a la memoria. Alfonso Echávarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza, da unos consejos sencillos para ejercitar la memoria. Unas pautas que cualquiera puede seguir.

El primer consejo, "introducir actividades cognitivas": pasatiempos, sopas de letras, crucigramas, autodefinidos, el ajedrez, puzzles, lectura, sudokus ... "Son los aparatos de los gimnasios, pero adecuados a nuestra memoria". Seguir los concursos de la televisión también puede ser una gran medida. Estos ejercicios "implican concentración y demanda la activación de recuerdos".

El segundo lugar, es muy importante dormir bien. Dormir bien "tiene que ver con el aprendizaje". "Si dormimos bien, ese aprendizaje que hemos adquirido durante el día, se fija bien en nuestra cabeza".

En tercer lugar, muy importante, "evitar el aislamiento, evitar la soledad". Ya conocemos que la soledad no es buena. "El aislamiento, la inactividad social, causa estrés y ansiedad. Y ese estrés y esa ansiedad causan problemas de memoria".

En cuarto lugar, practicar ejercicio físico "a los niveles que puedas y a la edad que tengas". El ejercicio físico favorece el riego sanguíneo en nuestro cerebro "mejorando las respuestas cognitivas y los rescates de recuerdos". Un poco de ejercicio físico todos los días. Y por supuesto, una buena alimentación.

Un truco para no olvidar ciertas acciones

¿Quién no se acuerda si ha cerrado la puerta de casa o ha cerrado el coche? Alfonso Echávarri da un pequeño truco: "Cuando voy a cerrar la puerta de casa pronuncio una palabra que puede ser un nombre o puede ser una ciudad, que sea especialmente significativo. ¿Por qué? Porque después es mucho más fácil recordar esa palabra. Si la he dicho, he cerrado la puerta".