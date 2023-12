Segunda edición del "kELÁmetros solidarios"

Óscar Ollakarizketa, uno de los dos integrantes del reto "KELÁmetros solidarios, explica en los micrófonos de Cope Navarra el nuevo reto para este año, que será apadrinado nuevamente por Juan Carlos Unzué. Se trata de un proyecto deportivo que tiene el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Navarra de ELA (ANELA).y revindicar la puesta en marcha urgente de la denominada ley ELA, una proposición de ley que prometía “una vida digna” para las personas afectadas y que sigue paralizada.

En este sentido, anima a personas y empresas a participar en este proyecto solidario a través de la compra simbólica de kELÁmetros, que se corresponden con los 613 km que recorrerán dos ciclistas navarros, Oskar Ollakarizketa y Richard Sánchez-Arévalo, en la Cape Epic 2024, la prueba de mountain bike más dura del mundo. Una prueba que se celebrará el próximo mes de marzo en Sudáfrica con un recorrido de ocho días y más de 16.000 metros de desnivel.

Unzúe ha participado en el acto de presentación del proyecto, que ha contado con la presencia de representantes de la asociación ANELA, con las empresas patrocinadoras y colaboradoras, y los dos protagonistas del reto, cuyo objetivo final es recaudar un total de 20.000 euros, de los cuales ya se han conseguido casi 4000 euros.

Unzúe recordó los costes que supone la enfermedad, requiriendo en etapas avanzadas hasta cuatro cuidadores, algo que no puede permitirse el 95% de las personas afectadas y reclamó la Ley ELA para garantizar una mejor vida para el colectivo. Asimismo, recordó la dureza de la carrera, que ya hizo hace diez años con Luis Enrique. De hecho, en la segunda etapa no se podía bajar de la bici y le “amenazaron” con no dejarle salir si las analíticas no volvían a la normalidad, como así fue, pudiendo retomar la prueba.

Por su parte, Ollakarizketa animó a la ciudadanía a “acompañarnos en este reto para, de esta forma, acompañar y apoyar a las personas con ELA”. “Queremos convertir los 613 kilómetros de la prueba en donaciones para ayudar a los afectados de ELA a hacer frente a los gastos que esta enfermedad conlleva, pero sobre todo para dar visibilidad a esta enfermedad y llevar más lejos aún su principal reivindicación: Ley ELA ya”.

En concreto, las donaciones se pueden hacer hasta el 24 de marzo a través de la web https://kelametrosolidario.com/ . El precio de cada kELÁmetro es de 10€, para personas físicas y 100€ para empresas, que irán destinados íntegramente a ANELA para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas a través de sus servicios y apoyar diferentes proyectos de investigación. La compra de kELÁmetros son donaciones que conllevan desgravación fiscal hasta de un 80%, por lo tanto, “con un pequeño coste para las personas o empresas, se consigue mucho dinero para la asociación”.

Asimismo, todas las personas que donen entrarán en un sorteo que tendrá lugar en abril con regalos que van aportando diferentes establecimientos y empresas como un viaje en avioneta, estancias en hoteles, equipaciones de equipos profesionales de ciclismo, restauración, lotes de productos…. En este sentido, se puede encontrar toda la información en la web, que va actualizando tanto las donaciones como la lista de regalos.

Se trata la segunda edición de este proyecto, que el pasado año emprendió en solitario Ollakarizketa en la Titan Desert de Marruecos, consiguiendo 16.000 euros para la asociación ANELA. Y tras la gran acogida y el inesperado éxito de la iniciativa, ha optado por repetir el kELÁmetro “complicando aún más el reto” con una prueba “más dura, de mayor desnivel y en pareja”, para la que ya se están entrenando, de manera rigurosa, de la mano de su entrenador personal Carlos, de Barbado Cycling.

Para ello cuenta con el apoyo de Richard Sánchez-Arévalo que se suma al reto, para lo cual no dudó ni un segundo: “Recibí un mensaje de Oskar, preguntándome cuántos años tenía, y sin saber nada más le respondí: ¿En qué estás pensando, que te conozco? A lo que me propongas digo sí”.

Richard era, a juicio de Ollakarizketa, el candidato perfecto para ser parte del equipo ya que, además de ciclista aficionado, ha participado en otros proyectos solidarios, como por ejemplo, con un equipo de Aspace, en la Titan Desert de 2021, pilotando una bicicleta tándem junto con una persona con discapacidad.

Otra parte fundamental del proyecto son las empresas patrocinadoras y colaboradoras, como el Grupo Enhol, Viscofan o Conor que, con sus aportaciones económicas o de material y servicios, cubren los gastos de participación del equipo, de tal manera que el 100% del dinero que se recaude con la compra de kELÁmetros, va destinado íntegramente a ANELA.

La Esclerosis Lateral Amiotrofica es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, de origen desconocido y sin tratamiento eficaz, caracterizada por una atrofia progresiva de la musculatura voluntaria del organismo. Los costes de esta enfermedad son muy elevados teniendo que ser asumidos por el propio enfermo y sus familias, y no todos puedes hacer frente a estos gastos. ANELA es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias a través de un tratamiento integral que incluye fisioterapia, logopedia, trabajo social, apoyo y préstamo de ayudas técnicas, además de fomentar la investigación.

