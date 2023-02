SATSE no secunda la huelga de hoy 15F

Este es el comunicado enviado por SATSE y que ha explicado Pedro Aicua en los micrófonos de Cope Navarra.

Los sindicatos convocantes, liderados por LAB, reaccionan el 30 de enero a las negociaciones del Sindicato Médico con Salud, influenciados por presiones políticas relacionadas con la concesión o no de la eliminación del complemento de exclusividad, aludiendo a que las motivaciones de la huelga médica son exclusivamente económicas.

Cómo se ha gestado esta huelga

En el contexto de las negociaciones de Salud con SMN, SATSE ya advirtió el 24 de enero a la administración que no iba a tolerar empeoramiento de las condiciones laborales(agendas, burocracia, sobrecarga, agravios, etc) de la enfermería por cesiones a terceros. Y desde ese momento, el sindicato de enfermería ha mantenido 7 reuniones de trabajo y negociación con Salud y con profesionales como el Colegio de Enfermería, la Asociación de Enfermería Comunitaria, y representantes de la Gerencia del HUN y de AP, con el objetivo de especificar una serie de propuestas concretas, trabajadas, basadas en el conocimiento del funcionamiento de la ámbito de la atención primaria, del hospitalario, de la profesión de la Enfermería y de las necesidades del sistema, con unas líneas rojas marcadas por SATSE para su obligado cumplimiento. Este documento de propuestas, junto con las líneas rojas marcadas por SATSE, se van a presentar mañana al departamento de Salud.

Un proceso intenso de negociación y concreción que se ha llevado a cabo sin ruido mediático ni cortinas de humo, con el fin de no entorpecer negociaciones que, por primera vez en mucho tiempo, van en favor de mejorar realmente las condiciones de trabajo de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, cuyos derechos se han visto recortados por la presión de otros intereses.

Es en medio de este proceso, cuando los sindicatos convocantes de la huelga del 15 emplazan a SATSE para “valorar” una respuesta conjunta contra las negociaciones y reivindicaciones económicas de los médicos. En la reunión, LAB presenta un documento cerrado, breve, con urgencia de aceptación, cuyas únicas reivindicaciones son:

Carrera Profesional para todos. Motivación económica. Algo a lo que SATSE no se opone pero que echaría por tierra el enorme trabajo realizado por la asesoría jurídica y el esfuerzo de las afiliadas/os, que han estado más de dos años judicializando y ganando cada caso, obteniendo las casi 1.000 sentencias favorables hasta conseguir, mediante presión judicial, la carrera profesional de oficio. Un esfuerzo que ningún otro sindicato ha hecho por la Enfermería y Fisioterapia.

Incremento salarial para toda la plantilla. Motivación económica . Algo a lo que SATSE no se opone, pero no redunda en mejoras laborales relacionadas con conciliación, flexibilidad, competencias, sustituciones, eliminación de agravios, sobrecarga.

. Algo a lo que SATSE no se opone, pero no redunda en mejoras laborales relacionadas con conciliación, flexibilidad, competencias, sustituciones, eliminación de agravios, sobrecarga. Ejecución de los fondos adicionales pendientes de 2018. Motivación económica . Ahora reivindican la aplicación de unos fondos que, en su día, dejaron fuera por intereses sindicales, de nuevo, al nivel B.

. Ahora reivindican la aplicación de unos fondos que, en su día, dejaron fuera por intereses sindicales, de nuevo, al nivel B. Ampliación del presupuesto de Atención Primaria hasta el 25%, incluyendo complemento económico para el personal administrativo. Motivación económica. Algo a lo que SATSE no se opone, puesto que cada año hemos denunciado que el presupuesto de Primaria no alcanza lo recomendado, que es una reivindicación general de todos los sindicatos y que responde al sentido común. Sin embargo, de nuevo, la única concreción que lleva este punto es que haya un complemento económico para un colectivo en concreto.

En la reunión, vinculan la aceptación de estas “propuestas” tremendamente generales, poco reales, impracticables y, sobre todo, exclusivamente económicas, como ellos bien saben, a una huelga de todo Salud. A pesar de llenar diarios y pancartas contra, se supone, la reducción a dinero de los intereses de terceros, de nuevo hacen lo contrario a lo que dicen. Pedir dinero

Una huelga cuya fecha ya tenían registrada, con una rueda de prensa que ya tenían convocada y con una nota de prensa que ya tenían redactada, independientemente de si el resto de los sindicatos aceptábamos o no, como se vio en su publicación en la que habían incluido AFAPNA, que finalmente no apoyó la medida de huelga, dando por hecho que no iban a tener voz propia.

El mero hecho de registrar una jornada de huelga conlleva una pompa alrededor que mediáticamente da resultado pero que se pincha fácilmente a la hora de poner negro sobre blanco. Es lo que ha pasado en la reunión del comité de huelga con la administración, como así ha hecho público la dirección, al pedir a las convocantes propuestas concretas y reales para poder parar una huelga que, desde un inicio, es una reacción a movilizaciones de terceros, y no nace, a pesar de todo el argumentario fabricado a posteriori, de los intereses generales de la plantilla. Puesto que, si fuera así, esta huelga hubiera sido convocada hace mucho tiempo, y no en un momento preelectoral donde sindicatos y partidos políticos se juegan todo.

Es reseñable que, salvo SAE y STEILAS, ningún sindicato profesional, ni de Salud ni del resto de ámbitos (salud, educación, interior…) han secundado este paro al que están llamados todos los trabajadores de la función pública de Navarra, no porque la plantilla no merezca mejoras, sino porque los convocantes no defienden intereses profesionales ni mejoras concretas, como ha quedado claro.

Ni la enfermería ni la fisioterapia han estado NUNCA en las propuestas y argumentos de estos sindicatos. Han pervertido las mesas sectoriales llevando todo negociado desde los despachos, así ocurrió con la inclusión de los coordinadores en la legislatura pasada, la reclasificación del nivel E o, como ahora comprobaremos, el complemento económico para el personal administrativo de salud.

Aquellos que inculcaron la presión en los despachos critican ahora que sea la única vía de funcionamiento y juegan, muy irresponsablemente con medidas de presión que afectan a toda la ciudadanía.

No es nuestra forma de funcionar, somos el Sindicato de Enfermeria, y representamos los intereses de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas. Los intereses y las condiciones laborales para que trabajar en estas profesiones no sea un absoluto tedio, como viene sucediendo desde hace ya mucho.

Ninguna propuesta de esta mal llamada “intersindical de salud” va en pro de tu profesión y de tus condiciones. ¿Quieres secundar un paripé? ¿Crees que tus condiciones laborales e, incluso, económicas, van a mejorar en estas negociaciones? Adelante. Estás en tu derecho pero, por si acaso, te damos un dato más, muestra de su interés por tus derechos, esta “intersindical” formada por LAB, CC.OO, UGT, ELA y SAE, han decidido dificultar el acceso al voto a más de 1.000 profesionales eliminando más de la mitad de las mesas electorales. Muy democrático.

Nosotros seguiremos siendo fieles a los valores que nos han hecho independientes. Todas las medidas que vamos a conseguir para la Enfermería y la Fisioterapia también serán para ti. Es nuestra obligación y nuestro trabajo.

Por eso te pedimos intensamente que acudas a la manifestación del sábado 18, a las 12, desde el CS San Juan, para reivindicar condiciones laborales que nos permitan cuidar con dignidad: Sustitución 100% de bajas, ratios obligatorias por servicios, solape, días especiales para todos, fin agravios comparativos, competencias y funciones reales, agendas, tope de cupos, reconocimiento de GRADO y clasificación en Grupo A , jubilación anticipada voluntario, incentivación para las diferentes zonas de difícil cobertura, etc.

La fuerza de la manifestación es la que obligará a la administración a aprobar todas y cada una de las reivindicaciones. En caso contrario, SÍ será el momento de convocar una huelga sustentada en la inacción de la administración.

SATSE NAVARRA