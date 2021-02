Un recomendable paseo por el Valle de Aezkoa en Navarra

Seguimos descubriendo en COPE Navarra el maravilloso Valle de Aezkoa. En esta segunda entrega Patxi Pérez nos descubre la otra parte del valle tras haber recorrido en el programa anterior Aria, Garralda, Garaioa y Aribe .

Continuemos con el recorrido por los demás pueblos que conforman este maravilloso valle.

El primer pueblo al que nos vamos a dirigir en esta segunda ruta por el valle es Orbara, en donde podemos disfrutar de una Iglesia románica o protogótica del siglo XIII dedicada a San Román, la portada es de finales del gótico y en ella podemos disfrutar de un interesante retablo barroco con traza del manierismo.

En Orbara, de camino a Orbaitzeta, podemos encontrar el Salto de Betolegui. Fue instalado para aprovechamiento hidroeléctrico en la década de los veinte del pasado siglo por la empresa: El lrati S.A.

Nos dirigimos a Orbaizeta, localidad que alberga la Fábrica de Armas o de Munición, pero antes vamos a dar unas breves pinceladas del pueblo, las casas mantienen, a pesar de las reconstrucciones, señales de su arquitectura gótica original en ventanas, arcos y claves. Su iglesia, dedicada a San Pedro Apóstol, es gótica del siglo XVI. Merece la pena la contemplación de su retablo -uno de los más interesantes de la zona- en el que podemos observar a sus graciosos angelotes.

Orbaitzeta conserva tres hórreos, entre los que se encuentra el de Casa Domench que es el más grande del Valle.

La Fábrica de armas de Orbaizeta, está considerada como una joya de la arquitectura industrial de su época (siglo XVIII). La riqueza maderera, la presencia de yacimientos de hierro, plata y plomo, y la abundancia de agua fueron claves para que Carlos III decidiera construirla en 1784 sobre la antigua ferrería medieval de Orbaizeta. El complejo industrial incluía fábrica, iglesia, casa-palacio, cuarteles para tropas o viviendas para los obreros. Fue considerada una de las industrias militares más importantes de Europa. Dejó de funcionar definitivamente en 1884. Actualmente, se pueden observar algunas dependencias, además de los hornos y la ingeniosa canalización del río Legartza.

Desde la Fabrica podemos acceder al Azpegui en donde se encuentra un conjunto asombroso de crómlech y dólmenes diseminados en su enorme pradera. Es un yacimiento prehistórico de gran importancia.

Desde Azpegui podemos llegar a otro lugar histórico del valle, la Torre de Urkulu sobre el collado de Arnoztegui, una torre-trofeo romana, erigida en el siglo I a. C. para conmemorar la conquista de Aquitania. La construcción se utilizó para marcar el límite sur de los nuevos territorios conquistados. La torre domina el paso fronterizo de collado de Arnoztegi, por el que discurría en la antigüedad la calzada romana de ultrapuertos entre Astorga y Burdeos, de la que apenas quedan restos.

En termino de Orbaizeta se encuentra también el Embalse de Irabia, que regula las aguas del Rio Irati, y es una de las entradas principales a la Selva del Irati.

El pueblo más antiguo del valle es Villanueva de Aezkoa o Hiriberri, sus calles empedradas, sus casas con el escudo del valle y los cuatro hórreos que aún conservan lo hacen ser probablemente el pueblo más tradicional del valle. Se halla bajo la vertiente sur del Berramendi.

Desde aquí podemos llegar al Mirador de Pettiriberro desde donde se ven los nueve pueblos del valle, y en donde según la tradición y las leyendas se reunían las sorginak (brujas) para realizar sus aquelarres.

Solo nos quedan dos pueblos las dos Abaurreas, empezaremos por Abaurrea Baja, es el solar más antiguo del valle, descendiente del linaje de los Abaurrea y fue quemado varias veces, en la actualidad es el municipio menos poblado del valle. Aquí se encuentran las ruinas de una casa llamada de la Inquisición.

Abaurrea Alta, es la población más alta de Navarra, desde el mirador de la Cantera de San Miguel se ofrece una amplia panorámica sobre el paisaje aezkoano y es considerado el balcón del Pirineo.

Es conocido su impresionante museo de estelas funerarias, que se distribuyen por un jardín como un laberinto. Se encuentra adosado a la iglesia del pueblo, en el centenario cementerio de la localidad. En el jardín se pueden admirar una veintena de estelas discoideas rodeadas de flores y plantas en su posición y orientación originales.

A la salida del pueblo, junto al puente del río Zatoia, en una cueva de 100 metros de longitud, se halló uno de los uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Navarra.

El Valle de Aezkoa, mantiene viva la tradicional y vistosa romería a Roncesvalles, a la Reina del Pirineo la Virgen de Orreaga. Tradición que mantienen también los Valles de Erro, Arce, Oroz-Betelu, Valcarlos, Espinal y Burguete.

El valle de la Aezkoa es en su conjunto un gran recorrido cultural, histórico y natural y que te da muchas opciones y diferentes, las personas que les encanta hacer monte, senderismo o simplemente disfrutar de un paseo por la naturaleza, en este valle lo pueden hacer porque hay una red de senderos muy importante y bien señalizados por todo el valle y en el entorno de la selva del Irati.

Estamos hablando en estos espacios de diferentes localidades, de diferentes épocas (prehistoria, romanos, medievo…) de nuestra diversidad. Estamos comprobando lo mucho que hay para ver, conocer y disfrutar en nuestro entorno. Pero hay que hacerlo con cabeza, disfrutemos de nuestra tierra, pero para disfrutarla hay que cuidarla, tengamos conciencia que cuando vamos al monte no cuesta nada recoger en una bolsa nuestra basura, no aparquemos en los pueblos en cualquier sitio, no les ocasionemos problemas a los vecinos que en la mayoría de las veces nos reciben con los brazos abiertos. No cuesta nada disfrutar y a la vez cuidar nuestro entorno es la manera de perpetuar nuestras maravillas.

