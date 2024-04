¿Qué piensan los partidos navarros sobre el anuncio de Sánchez?

Mientras Pedro Sánchez medita qué hacer, si dimitir o no, aquí en Navarra, la presidenta del Gobierno foral y secretaria general del PSN, María Chivite, asegura que lo que está sufriendo Sánchez es una campaña de acoso. "Se han traspasado todos los límites, todas las fronteras del acoso personal" hacia el presidente Pedro Sánchez "simplemente por quién es, no la persona, sino la institución", insiste y considera que "esto lo que pone en riesgo no es al presidente Pedro Sánchez, lo que está poniendo en riesgo claramente es a la democracia".

En la misma línea se muestran los partidos que sustentan el Ejecutivo navarro.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona, indica que "hay que hacer frente a esa manera miserable de hacer política y es importante hacerlo resistiendo y dando estabilidad a las instituciones". Además, Azcona señala, que "en la vida política en Navarra ya tenemos experiencia, Geroa Bai siempre lo ha denunciado y en este caso lo vuelve a denunciar, porque es la perversión de la política por la parte de los más débiles". "En Geroa Bai además lo hemos sufrido de manera salvaje, no voy a repetir aquí los casos que todos y todas conocemos, casos que los tribunales además han ido demostrando que eran falsos", afirma.

Desde Contigo Zurekin, Carlos Guzmán, dice que Sánchez no es el primero que sufre una campaña de acoso. Asegura que la carta publicada el miércoles por el presidente Pedro Sánchez "denota o explicita el contexto de Trumpetización de la política española al cual nos ha abocado la derecha española". No es un hecho aislado, es un hecho que se está generalizando ese contexto de Trumpetización y de derechización de la política a nivel internacional", advierte.

Por su parte, Laura Aznal, desde EH Bildu, dice que "siempre estará frente a todos aquellos que pretenden impedir el mandato popular”.

LA BANCADA CENTRO DERECHA NO CREE QUE DIMITA

Sin embargo, desde la oposición critican el anuncio de Sánchez y desean que dimita. El presidente de UPN, Javier Esparza, duda del anuncio. “Suena muy raro, si alguien quiere dimitir lo hace y ya está, no lo hace por fascículos". "Ya está tardando en dimitir, ojalá se marche. Es el peor presidente de la historia de España, es el que más daño ha hecho a la convivencia de todos los españoles, por tanto, ojalá se marche y no espere el lunes.

Desde el PPN, Javier García, le pide que no juegue con los españoles. Deja claro que Pedro Sánchez, "no tiene un problema político, sino judicial" y se pregunta, ¿qué dirían ustedes si un trabajador se coge 5 días para reflexionar? Esto ha hecho el presidente del Gobierno".

La portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Maite Nosti, cree que la carta escrita por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, es "una maniobra de distracción, una de las tantas a las que nos tiene acostumbrados".