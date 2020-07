Planes en Navarra: Nacedero del Urederra

Te proponemos una visita que no olvidarás nunca. En la Comunidad Foral de Navarra, ubicado en el norte de Estella, se encuentra el Parque Natural de Urbasa-Andía. Ahí se puede disfrutar de un sendero de 6,2 kilómetros de longitud (ida y vuelta) y de 90 metros de desnivel que se llama Nacedero del Urederra.

Es uno de los enclaves más idílicos y visitados de Navarra, todo un espectáculo natural en el que el agua, el bosque y la roca conforman un escenario mágico. (Turismo Gobierno de Navarra)

Se trata de un paseo de unas 2 horas y media, por un espeso bosque donde destacan las hayas y por el que se suceden pozas de agua de color turquesa que se forman como consecuencia del fenómeno kárstico, por el que el agua se filtra a través de las grietas de las rocas surgiendo una y otra vez desde las entrañas de la tierra.

RESERVA DE VISITA

El entorno y la experiencia que se vive en el Nacedero del Urederra hace que sea necesario realizar reserva de plazas para poder ver uno de los lugares con más magia de Navarra. Las reservas se pueden realizar para particulares de hasta 15 personas, para grupos el máximo es de 55 personas (autobús).

INFORMACIÓN Y SUGERENCIAS

Desde Turismo del Gobierno de Navarra nos recuerdan que es obligatorio leer las normas de uso:

Se recomienda llevar calzado de trekking .

. El sendero no es apto para personas con movilidad reducida ni para silletas de niños.

de niños. Los perros deben ir atados .

. Sistema de reservas : se aconseja consultarlo ya que se actualiza a lo largo del día.

: se aconseja consultarlo ya que se actualiza a lo largo del día. Cuando no existe vigilancia del aparcamiento, se puede acceder sin mostrar el ticket de entrada.

VÍDEO DE LA VISITA

Paseo por el hermoso y colorido río Urederra situado en la base del Parque Natural de la Sierra de Urbasa y Andía.

El nacedero del Urederra (que significa “agua hermosa”) atrapa al visitante por su agua cristalina y el juego de luces que se filtra entre las hojas. Representa la salida natural del importante acuífero formado en el macizo kárstico de Urbasa. Su flora (hayas, robles, olmos, arces, tejos…) y su fauna (alimoches, milanos, aguiluchos…) completan esta joya natural. (Turismo Gobierno de Navarra)

NORMAS

A los visitanes no les permite salirse de los itinerarios

No se pueden arrojar desperdicios al entorno

al entorno No se pueden arrojar monedas al río

al río No se pueden recoger rocas, animales o elementos arquitectónicos

CONTACTO

TELÉFONO - 685628949

EMAIL - nacederodelurederra@gmail.com y info@amescoa.com

PREGUNTAS FRECUENTES

El Gobierno de Navarra, en su página de turismo ofrece unas preguntas frecuentes. La información está disponible en castellano, euskera, francés e inglés.

1. ¿Por qué se regula el acceso?

Debido al gran incremento de visitantes en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra es necesario regular el acceso y el área de acogida de Baquedano, mediante la implementación de un sistema de control de accesos. Es responsabilidad de todos cuidar y respetar la riqueza paisajística y la conservación de este entorno, así como mantener la identidad rural de Baquedano sin ocasionar molestias a sus habitantes, así como ofrecer una visita de calidad.

2. ¿Cuándo y cómo puedo visitar el Nacedero del Urederra?

El Nacedero del Urederra se puede visitar durante todo el año. Para poder acceder es obligatorio contar con la autorización correspondiente, la cuál debe ser solicitada por internet. En temporada baja, si no hay personal de atención en el aparcamiento de vehículos, los visitantes podrán realizar la visita sin entrada estacionando en el parking de vehículos habilitado.

3. ¿Cómo tengo que hacer para reservar la entrada al Nacedero?

Para realizar la reserva deberá ir al siguiente enlace: https://urederra.navarra.es

4. ¿Cuántas entradas se pueden reservar con una misma solicitud?

Cada persona podrá reservar en una misma solicitud hasta 15 entradas. En caso de ser el número de entradas deseadas mayor de 15, deberán realizar el trámite las veces que corresponda hasta completar el nº deseado.

5. ¿Cuál es el horario del área de acogida de Baquedano?

El horario aproximado es de 9:00 a 17:30 los fines de semana desde marzo hasta mediados de diciembre y laborables desde el 15 de Junio al 15 de Septiembre aproximadamente. En temporada baja, si no hay personal de atención en el aparcamiento de vehículos, los visitantes podrán realizar la visita sin entrada estacionando en el parking de vehículos habilitado.

6. ¿Cuál es el aforo máximo?

500 personas al día.

7. ¿Puedo hacer la reserva por teléfono?

No se pueden hacer reservas por teléfono

8. ¿A qué hora se abre el parking?

El aparcamiento está siempre abierto, y el personal tiene un horario de 9:00 a 17:30, durante los fines de semana y festivos desde Marzo hasta mediados de Diciembre, y laborables desde el 15 de Junio hasta el 15 de Septiembre. Es obligatorio estacionar el vehículo en el aparcamiento.

9. ¿Cuánto cuestan las entradas?

La entrada al Nacedero es gratuita. Sin embargo el aparcamiento tiene las siguientes tarifas: vehículo: 4,5€, motocicleta: 2€, autocaravana: 5€; autobús para grupo hasta 15 personas: 10€; + de 15 personas: 20€.

10. Somos un grupo de 20 amigos y accedemos en coches, ¿Puedo reservar como grupo?

No, debe reservar como particular, ya que grupo se refieren a los que vienen en autobús. Deberá hacer una reserva como particular de 15 y otra de 5.

11. ¿Cuántas plazas de grupo se pueden reservar?

La capacidad máxima de grupo es de 55 plazas para fines de semana y festivos y 110 para laborables.

12. ¿Cómo puedo anular o modificar una reserva?

En el enlace al formulario encontrará una pestaña denominada: Anulación y otra modificación. Para ello necesitará el código de reserva y el DNI.

13. ¿Me pueden sancionar si no acudo el día de la visita?

Sí. Las reservas no anuladas que se detecten y/o la llegada tarde, supondrá la imposibilidad de solicitar una nueva reserva en el periodo de un año. No se aplicarán penalizaciones cuando el día de la visita existan condiciones meteorológicas adversas.

14. ¿Con cuanta antelación se pueden reservar las entradas?

Con 9 meses de antelación.

15. ¿Qué tipo de sendero es?

El sendero tiene una longitud de 6,2km ida y vuelta, con desnivel de 90m y dificultad baja-media. No es accesible con silletas ni con sillas de ruedas.

16. ¿El sendero está señalizado?

En el área – aparcamiento encontrará un panel informativo y señalización a lo largo del casco urbano hasta llegar al Nacedero.

17. ¿Existe alguna zona de picnic?

Sí, en el mismo camino al Nacedero, es una zona arbolada dotada de mesas y bancos y en el aparcamiento. 18. ¿Se puede acceder al recorrido del Nacedero con perros? Los perros y otros animales domésticos deberán ir atados tanto en la zona de acogida como en el caso urbano de Baquedano.

19. Prohibiciones:

En la Reserva no está permitido: hacer fuego, la acampada, la escalada, el barranquismo, la caza, la pesca, el baño, el abandono de basuras u otros residuos, hacer ruido y en general cualquier acción que pueda ser perjudicial para el medio.

20. ¿Qué otros lugares de interés se pueden visitar en los alrededores?

Le sugerimos que conozca nuestros pueblos del Valle de Améscoa, que pernocte en nuestros alojamientos, que pruebe nuestra gastronomía, que deguste el queso de Urbasa, que se deje sorprender por los espectaculares recorridos y por nuestros hayedos y montes….¡verá que bien se lo pasa! Déjese abrazar por el valle de Améscoa.