Osasuna se lesiona

Jagoba Arrasate no gana para disgustos en lo que a lesionados se refiere. El técnico rojillo no pudo apenas ni disfrutar la importante victoria frente al Granada ya que perdía a dos piezas como Budimir y Jony. Pero la mala racha no termina ahí, ya que la eliminación de Copa llega con otras dos lesiones: Torró y Roncaglia. Además el guardameta Juan Pérez sufrió un golpe en el tramo final del partido y no está al 100%.

Arrasate fue claro al finalizar el encuentro: “Lo peor es que nos vamos con dos lesionados más. Junto con los dos del domingo, hemos perdido cuatro jugadores en dos partidos. Eso es lo que me preocupa”.

Actualmente Osasuna tiene en el parte médico a 10 futbolistas:

Lucas Torró: se retiró del partido de ayer con molestias en el muslo izquierdo

Facundo Roncaglia: no terminó el encuentro contra el Almería por un pinchazo en la parte anterior de su muslo derecho, en la zona del cuádriceps.

Juan Pérez: El guardameta sufrió un golpe en el pie derecho

Ante Budimir: El delanteró sufrió una lesión en el músculo semitendinoso

Jony: El extremo rojillo se lesionó del aductor

Aridane: El central sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral

Adrián: El delantero está ya en la recta final tras su lesión en el sóleo

Darko Brasanac: El centrocampista rojillo sufrió una fractura de peroné

Chimy Ávila: El delantero argentino volvió a romperse cuando estaba en la recta final. El Chimy sufre una rotura del ligamento cruzado anterior.

Rubén Martínez: El portero de Osasuna sufrió una fractura en el dedo de la mano en el partido contra el Alavés tras haber sido expulsado

A Osasuna no le queda otra que cruzar los dedos para confiar en que no haya más lesiones y trabajar para ir recuperando futbolistas. Enero ha sido muy complicado para Osasuna con ocho partidos, febrero se presenta más relajado con cinco encuentros. Además se espera que Juan no tenga nada y que Adrián vuelva en unos días. Habrá que ver el alcance de la lesión de Lucas Torró, ya que es posible que sea menos de lo temido al principio.

