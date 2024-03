'Navarra: 2023 en imágenes', el resumen de un año en foto y vídeo

La sala de ámbito cultural de El Corte Inglés ha presentado de nuevo la exposición anual (desde 2016) de fotos que organiza junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra (AREGNA). En esta edición han participado 34 fotógrafos y tres videógrafos de la asociación.

Se trata de hacer un resumen del 2023 en 34 imágenes. Todos los participantes eligen una foto o imagen que consideran su mejor fotografía de 2023. En esta ocasión, marcado por el color rojo, como aseguraba Iñaki Porto: “Marca el año la final de Cope de Osasuna... y el día a día de lo que es el fotoperiodismo de la comunidad”. Maite Mateo destacaba que hay mucho color, en contraste con el año anterior, en el que la sequía y los incendios fueron el centro de la exposición.





Por los micrófonos de Cope Navarra han pasado Maite Mateo, Iñaki Porto, Pablo Lasaosa y José Carlos Cordovilla, integrantes de la asociación y miembros de la exposición.

Además, en esta edición se ha querido realizar un homenaje a los hermanos Calleja (Carlos y Pachi), fallecidos ambos en un intervalo de apenas año y medio. “Hemos añadido un pequeño homenaje a los hermanos Calleja”, indicaba José Carlos Cordovilla. Se han recogido dos fotos de los hermanos Calleja: una, sobre el primer Tour de Indurain; y otra, sobre la cogida de Julen Madina en el encierro. Además, una fotografía de ambos juntos en un reportaje de Iván Benítez.

Carlos y Pachi Calleja Goñi, en el reportaje de Iván Benítez para Diario de NavarraIVÁN BENÍTEZ





Maite Mateo aseguraba que “viendo las fotos ha parecido un año amable”. Y es que se ve mucho colorido en esta exposición: Osasuna y el carnaval contribuyen mucho a ello.

Maite Mateo ha querido puntualizar que es muy complicado elegir una foto que resuma el año o que refleje lo que ha sido el 2023. Cuando toca enviar las fotos, toca pensar: “¿Y qué te voy a mandar yo? Si no he hecho nada...”. Quieren mostrar algo icónico y no tanto el día a día. Por cierto, Maite Mateo quería incidir en la “gran paciencia de Unai Beroiz”, encargado de recibir todas las fotografía.





“Comentas con otros compañeros” es fundamental para elegir las fotos para la exposición. Y es que los profesionales de la imagen “son muy exigentes con su propio trabajo” y necesitan de otros ojos para poder elegir una sobre el resto, según explicaba Pablo Lasaosa

Han participado en esta exposición que estará hasta la primera semana de abril en la sala de ámbito Cultural de El Corte Inglés: Iñaki Porto, Alberto Galdona,Eduardo Sanz, Álvaro Barrientos, Antonio Olza, Blanca Aldanondo, Eduardo Buxens, Idoia Zabaleta, Iñaki Zaldua, Iñigo Alzugaray, lranzu Larrasoaña, Irati Aizpurua, Iván Benítez, Iván Delgado, Patxi Cascante, Jesús Caso, Jesús Diges, Jesús Garzaron, José Antonio Goñi, José Carlos Cordovilla, Josu Santesteban, Juan Mari Ondikol, Juan Pedro Urdiroz, Maite H. Mateo, María J. Gorjón, Miguel Osés, Mikel Saiz, Montxo A.G., Javier Bergasa, Oskar Montero, Pablo Lasaosa, Sergio Martín, Unai Beroiz y Villar López.