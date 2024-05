10 millones de euros en ayudas para el sector vitivinícola de Navarra

El Gobierno de Navarra ha aprobado en la sesión de este miércoles una inyección de 10 millones de euros destinados al sector vitivinícola de la Comunidad foral para "paliar el impacto económico del momento de crisis coyuntural que atraviesa, motivado fundamentalmente por la acumulación de excedentes que se deriva de un descenso en el consumo del vino".

En concreto, el departamento de Desarrollo Rural ha activado, a respuesta a una demanda del sector, dos medidas excepcionales como destinar 5,5 millones de euros a indemnizaciones por la llamada cosecha en verde -con un incremento de 2,6 millones respecto a la convocatoria inicial del pasado mes marzo- y otros 4,5 millones que se destinarán a la destilación de crisis.

Se bebe menos vino: oportunidades y futuro del sector Adriana Ochoa, de Bodegas Ochoa, analiza la situación del sector vitivinícola y asegura que hay una oportunidad de relanzar el vino navarro Fermín AstráinPamplona 22 abr 2024 - 18:38

INDEMNIZACIONES COSECHA EN VERDE

La convocatoria de ayudas destinadas a los viticultores para la vendimia en verde es una medida que habilita la eliminación de una cantidad de uva antes de su maduración para evitar posteriores excedentes en la cosecha, con una subvención de contrapartida para la parte productora. La Dirección General de Agricultura del Ejecutivo foral ya activó esta medida el pasado mes de marzo y acaba de recibir solicitudes para aplicarla en 1.453 hectáreas de la Comunidad Foral, 517 de ellas pertenecientes a la DO Navarra y las 935 hectáreas restantes, a la DOC Rioja en territorio navarro.

La ayuda para cosecha en verde se calcula sumando una compensación por los costes directos de eliminación de los racimos de uva y otra compensación por la pérdida de ingresos que supone la eliminación de la totalidad de esa cosecha. La compensación tanto por los costes de eliminación de cosecha como por pérdida de ingresos es del 50%. Los costes de eliminación son de 556 euros si es mecánica y de 778 euros si es manual. A su vez, se ha fijado un precio de la uva de 0,57 euros/kg en el caso de la DO Navarra y de 1,14 euros/kg en el caso de la DO Rioja.

AYUDAS DESTILACIÓN EN CRISIS

En el caso de la destilación de crisis, se trata de una medida destinada a bodegas y en la que se subvenciona la retirada de una determinada cantidad de vino ya elaborado y su conversión en alcohol para uso industrial. Navarra ya la avanzó al Ministerio de Agricultura el pasado 29 de abril y la convocatoria está todavía sin formalizar, pero inicialmente el Gobierno foral prevé destinar 4,5 millones de euros para la destilación de 7,6 millones de litros; 4,8 correspondientes a la DO Navarra y otros 2,8, a vinos con denominación Rioja.

El importe de las ayudas se fija para cada tipo de coloración de vino subvencionable y no podrá superar el 80% del precio medio mensual más bajo de la producción en las dos últimas campañas. Con esta premisa se determina un precio de destilación de 85 euros por hectolitro en tintos y rosados para la DO Rioja y de 45 euros para la DO Navarra.