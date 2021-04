Los Sanfermines resistieron al cólera y la gripe española, pero no a la covid-19

La suspensión por segundo año consecutivo de los Sanfermines a causa de la pandemia de covid-19 vuelve a marcar un hito en la historia de las fiestas de Pamplona en los últimos dos siglos, ya que se habían celebrado incluso durante las epidemias de cólera y de la llamada gripe "española".

Los Sanfermines tienen su origen en la unión de los actos religiosos que se celebraban desde antes del siglo XII en honor al copatrón de Navarra, San Fermín, las ferias comerciales y las corridas de toros. De estas dos últimas hay registros documentales desde el siglo XIV.

La festividad de San Fermín se celebraba tradicionalmente el 10 de octubre, pero en 1591 el Ayuntamiento de Pamplona solicitó al obispado trasladarla al 7 de julio. Se considera que esta es la fecha del inicio de los Sanfermines, con celebraciones religiosas, actos culturales y festivos, y corridas de toros.

En Pamplona, las fiestas se fueron celebrando sin grandes sobresaltos hasta que, en 1834, se produjo la primera epidemia de cólera morbo asiático y en Navarra se contagiaron 6.134 personas, de las que murieron 1.542, sobre todo en la zona de la Ribera, según el escritor Miguel Izu, autor de varios libros sobre la historia de los Sanfermines. Pero fue la primera guerra carlista y no la enfermedad la que provocó que las fiestas de ese año no se pudieran celebrar.

Unos años más tarde, en 1855, se produjo en Navarra una segunda epidemia de cólera que fue mucho más grave, ya que se registraron 40.872 contagios y 13.715 muertos. En este segundo embate del cólera se vio especialmente afectada Pamplona y, en general, toda la provincia. El Ayuntamiento estudió la posibilidad de suspender las fiestas, pero finalmente se celebraron.

En 1885 llegó la tercera gran epidemia de cólera, que en Navarra afectó de nuevo principalmente a la Ribera. Hubo 12.985 enfermos y 3.261 muertos y en Pamplona, donde hubo 26 fallecidos, se planteó otra vez la suspensión de los Sanfermines, pero la idea volvió a ser rechazada. Ninguna de las tres grandes oleadas de cólera del XIX habían podido con las fiestas de la capital navarra. También resistieron los Sanfermines a la epidemia de gripe "española" de 1918, que en Navarra produjo unos 3.000 muertos, 243 de ellos en Pamplona.

En primavera apareció un primer brote de gripe, que solo produjo 15 fallecidos y que desapareció al llegar el verano, por lo que los Sanfermines se celebraron con normalidad. Sin embargo, la enfermedad reapareció en el otoño siguiente y entonces se produjo la mayor mortalidad. En cambio, sí se han suspendido los Sanfermines a causa de diferentes conflictos bélicos, cuatro de ellos en el siglo XIX.

De 1808 a 1814 no hubo fiestas debido a la ocupación francesa, y tampoco de 1821 a 1823, durante el trienio liberal, por los enfrentamientos entre absolutistas y liberales. En la primera guerra carlista, no hubo Sanfermines de 1834 a 1838, y tampoco de 1872 a 1875, en la tercera guerra carlista. Ya en el siglo XX, en los años 1937 y 1938 no hubo Sanfermines a causa de la Guerra Civil.

Ha habido además otras suspensiones parciales, en concreto en 1978, del 8 al 14 de julio, por los incidentes en los que falleció de un disparo de la policía el joven Germán Rodríguez, y el 12 de julio de 1997 durante 24 horas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA.