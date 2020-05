Los motivos por los que no debes poner en tu CV si eres inmune al coronavirus

Una pregunta en rueda de prensa al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha generado debate sobre la inmunidad ante el COVID-19 y la posibilidad de incluirlo en el curriculum para lograr un empleo. Incluso se abre un nuevo escenario ya que algunas empresas podrían llegar preguntar por la inmunidad y hasta solicitarlo a la hora de buscar un trabajador. ¿Puede tener consecuencias pedirlo o incluirlo en el curriculum? La realidad es que es una práctica que se puede llegar a considerar grave.

Una pregunta en la que se alertaba de que había gente que estaba incluyendo en su curriculum su posible inmunidad para poder encontrar trabajo. La respuesta de Simón comenzó reconociendo que le había dejado “sorprendido”, para añadir que cree que “puede ser incluso ilegal y si no lo es, no me parece muy moral”. Además Simón considera que “estamos hablando que se puede llegar a discriminar a personas por motivos de saludo” y matiza que “ni siquiera de salud, ya que se trata de personas sanas”

Si una empresa pregunta por la inmunidad en una entrevista trabajo o si pide un certificado puede tener una sanción de entre los 6.251€ y los 187.515€

Reconoce que “como ciudadano” que se incluya en el cirruculum una posible inmunidad le ”sorprende” y le “resulta complicado de entender”. Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad hacer eso es “un entendimiento incorrecto de lo que significa tener o no tener los anticuerpos”. Y que aplicarlo sería dar “privilegios respecto a personas perfectamente sanas”.

Diferentes escenarios: se dice, se adjunta documento y se pide.

Respecto a la polémica que se ha generado con la pregunta y las posibles consecuencias hay que tener en cuenta que cada escenario es diferente. En El Confidencial han valorado los tres escenarios de la siguiente manera:

- El trabajador simplemente afirma que es inmune: No pasaría nada si lo dice y no lo acredita, ya que se trata simplemente de una manifestación

- Si el trabajador entrega un documento sanitario que lo acredita: El problema lo puede llegar a tener la empresa, ya que dispone de un dato que no ha pedido y para el que es posible que no esté preparado para gestionar. Además contratar a alguien que ha entregado ese documento y otra persona que aspiraba al puesto podría reclamar que ha habido una discriminación por causa de salud.

- Si la empresa lo solicita o pregunta: Incurriría en una práctica ilegal. La sanción a la empresa podría ir desde los 6.251€ hasta los 187.515€.

¿Qué tiene que incluir tu curriculum?

El Curriculum Vitae es tu presentación hacia la empresa. Visualmente debe estar bien organizado, que sea atractivo para las personas que lo vaya a ver y así tendrás más posibilidades de que se fijen en él y quieren profundizar más. Vamos a explicar qué tiene que incluir el CV.

Una vez que haya entrados por los ojos tienes que destacar varios aspectos en él:

Introducción: Esta es la primera parte donde tienes que incluir tus datos personales: dirección, nombre y apellidos, si dispones del carnet de conducir y una parte más personal: si eres responsable, organizado, cómo te describes a ti mismo.

Tu formación: Ciclos formativos, grados universitarios o estudios complementarios que te hayan ayudado a especializarte. Cada uno de ellos debe ir acompañado de la fecha de inicio, la fecha de fin y dónde la has desempeñado.

Tu foto: Es importante que la imagen esté en la parte superior y sea una actual.

Páginas webs y profesionales: Estos portales ayuda a ampliar la información que has podido dar en los apartados anteriores. Este apartado se valora de una forma muy positiva.

Cómo hacerte una fotografía profesional para tu CV o tu perfil de redes sociales

La iluminación es la base para un buen resultado en una fotografía; es necesario encontrar un punto de luz adecuado para evitar la sobreexposición

Actualmente, existen muchos medios para poder hacer una buena foto: cámaras profesionales, cámaras deportivas, 'smartphones' o tabletas. Recursos al alcance de la mayoría que hacen que el usuario pueda capturar cualquier momento en cualquier lugar, y le ayudan a dar con la imagen perfecta para su currículum (CV) o su perfil en LinkedIn. Además te aquí tienes cómo elaborar tu curriculum.

Un fondo liso es una buena solución, aunque la búsqueda de texturas, como un panel de madera o un muro de ladrillo, puede aportar un toque diferente. La iluminación es la base para un buen resultado en una fotografía; es necesario encontrar un punto de luz adecuado para evitar la sobreexposición o la subexposición. En este sentido, un día nublado aporta un toque de luz suave que ayuda a resaltar el rostro, y la iluminación artificial puede ofrecer unos resultados profesionales, usando siempre una luz indirecta basada en el efecto rebote de una lámpara contra una pared blanca o gris, ya que aportará un efecto natural en la fotografía.

En cuanto a la persona fotografiada, tiene que mantener los hombros relajados y ligeramente inclinados hacia atrás, según explica el cofundador de OnePlus, e inclinar la cabeza hacia la cámara y bajar ligeramente la barbilla. Además, conocer el mejor perfil de uno mismo ayudará a obtener el mejor resultado. En lo que respecta al encuadre, es recomendable situar la cámara a la altura de los ojos.