Los encapuchados de los altercados en la Rochapea destrozaron una sucursal bancaria

Una sucursal de una entidad bancaria con importantes desperfectos tras los altercados de ayer en el barrio pamplonés de la Rochapea. Los encapuchados rompieron los cuatro ventanales de la sucursal y el cajero exterior que hay. Se entiende que debido al grosor de los cristales y cómo los dejaron se hizo con un objeto similar a una arqueta o un pico.

Los acontecimientos ocurrieron la noche de ayer cuando un grupo de encapuchados provocaron en varias calles del barrio pamplonés de la Rochapea altercados cortando calles volcando numerosos contenedores y lanzando objetos a la policía. La situación motivó varias cargas de la Policía Nacional y fue necesario también el despliegue de la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona para contener la situación.

Esto no es tolerable en ningún contexto, si acaso menos en la situación actual. La ciudadanía de Pamplona no merece semejantes actos vandálicos por parte de los radicales. Pamplona no es esto, la Rochapea no es esto pic.twitter.com/8siCGoZgEb