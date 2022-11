Listas de espera en cardiología pediátrica

Ana Belén Hernández Zozaya, Presidenta de la Asociación de Cardiopatías de Navarra Pequeña Guerrera, ha expresado su queja en los micrófonos de Cope Navarra ante la situación que están sufriendo las familias con hijos con cardiopatías.

La Junta de la Asociación de Cardiopatías de Navarra Pequeña Guerrera, que da servicio a las personas con cardiopatías y a sus familias, está muy preocupada ante la situación existente en la especialidad de cardiología pediátrica. El 11 de octubre solicitamos una reunión urgente con el Gerente de Osansubidea, pero no nos ha recibido a pesar de nuestra insistencia.

La lista de espera en la especialidad de cardiología pediátrica ha sufrido un incremento inaceptable en los últimos años: en febrero de 2015 existían 109 niños en lista de espera y en septiembre de 2022 había un total de 729 niños, multiplicándose por siete la lista de espera existente en 2015.

Tras los fríos datos están 729 niños, 473 niños que tienen una cardiopatía diagnosticada, que esperan sus revisiones, y 256 niños que esperan su primera consulta en cardiología para descartar (o no) una posible cardiopatía. La demora en las revisiones afecta hasta al 50 % de los niños navarros que tienen ya diagnosticada una cardiopatía. ¿Pueden imaginar el desasosiego y la incertidumbre de los padres, ante una consulta de cardiología infantil que no llega? Parece que los responsables de salud de Navarra no pueden imaginarlo. La contratación de un nuevo cardiólogo desde el año 2019 ha ayudado a ir reduciendo, poco a poco, la enorme lista de espera que se generó entre los años 2015 al 2019 (hasta el 70-80 % de los niños cardiópatas esperaban cita, existiendo un total de 1.180 niños en lista de espera en febrero de 2019), pero los niveles actuales siguen siendo inaceptables.

Ahora asistimos, perplejos, a un recorte de personal (una médica menos con experiencia en cardiología pediátrica) que supondrá un nuevo incremento de la ya insostenible lista de espera, además del deterioro de la calidad del servicio a los niños navarros. Y decimos perplejos porque los responsables de salud permiten perder personal experto en cardiología pediátrica sabiendo, como nosotros, la enorme dificultad de contar con médicos expertos en cada especialidad pediátrica ya que el sistema público de salud permite el acceso a médicos inexpertos en las especialidades pediátricas con el riesgo para sus pacientes (nuestros hijos) porque no está reconocida, a nivel nacional, la experiencia en cada especialidad pediátrica. Solicitamos que inmediatamente se solucione, con médicos expertos en cardiología pediátrica, el recorte de personal en cardiología infantil, y con ello la lista de espera.

La Asociación de Cardiopatías de Navarra Pequeña Guerrera, ante esta situación, cumplirá su misión de defender, con sus recursos, a los niños con cardiopatías.