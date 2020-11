Las estafas por internet ya superan los delitos de hurto en Navarra

En Navarra los delitos de estafa cometidos a través de internet ya superan a los delitos de la delincuencia tradicional como es el delito de hurto, habitualmente el más numeroso en las estadísticas policiales. Así lo confirman los datos del Área de Investigación Criminal de la Policía Foral.

Prueba de ello es que entre los meses de junio a octubre la Policía Foral atendió un total de 706 delitos de estafa, mientras que los delitos de hurto conocidos fueron 487, según ha informado el cuerpo autonómico.

El motivo por el que estos delitos estén creciendo, ha señalado, es su alta rentabilidad económica y el reducido riesgo para sus autores, ya que en muchas ocasiones se cometen desde el extranjero, "lo que dificulta mucho las actuaciones de investigación".

Los tipos de delitos de estafa más habituales son las falsas ventas por Internet (principalmente de productos tecnológicos que las víctimas nunca reciben), los falsos alquileres (en los que los afectados pagan la reserva de apartamentos para sus vacaciones que no podrán disfrutar porque o no existen o ya han sido alquilados por sus dueños reales) y las transferencias fraudulentas a través de internet o el pishing (suplantación de la identidad que se utiliza para obtener información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima).

Ante el próximo 'black Friday', en el que se multiplican las compras on line, la Policía Foral ha recomendado extremar las precauciones previas a la compra, haciendo comprobaciones y búsquedas en Internet para garantizar que no se trata de una estafa.

También, que se acceda a las aplicaciones de las entidades bancarias utilizando siempre un acceso directo o la ruta web verificada, y no a través de enlaces por SMS o correo electrónico; que se lean con atención los mensajes que se reciban desde la entidad bancaria para verificar que efectivamente provienen de la misma.

La Policía dice que hay que "desconfiar" si "nos piden que proporcionemos nuestras claves o nos instan a seguir un enlace para proporcionar nuestros datos aludiendo a razones de seguridad"; también de anuncios con precios desmesuradamente bajos.

Pide asimismo "no realizar nunca pagos anticipados mediante transferencia bancaria, envío de dinero o cualquier medio que no constituya una plataforma de pago segura" y "no facilitar datos bancarios, ni fotografías de documentación personal".