Ganaderos navarros piden a MasterChef que llame a "las cosas por su nombre"

En el programa de televisión MasterChef se presentaron productos de avena y de soja como “tenéis delante leches y harinas de distintos ingredientes”. Algo que no le gustó a Juanma Garro, presidente de Lacturale, y que ha querido pedir que rectifiquen por esas afirmaciones realizadas en el programa emitido el pasado 28 de abril de 2021.

Juanma Garro afirma que “no tiene nada que ver una bebida de soja con una leche de vaca” y recalca que “nada que ver, es como confundir las naranjas con el cardo”

En un principio Garro se cuestionaba “si era una broma”, y se sorprendía de que en el programa se "llamen a los productos como no se les tienen que llamar, creo que esto ya debería estar superado” y añade que la sorpresa es mayor ya que ha sucedido “en un programa tan educativo, que lo vemos tan a gusto y que nos divierte”. Pide que se acuerden de “todos los miles de años de historia de ganadería de nuestra historia” y “ no llamar leche a lo que no es leche, por lo que confunde ya que no tiene nada que ver una bebida de soja con una leche de vaca” y recalca que “nada que ver, es como confundir las naranjas con el cardo”.

Termina pidiendo cariñosamente que rectifiquen que “eso es de sabios”.

#¿¿EsUnaBroma???????#TxantxaAlDa???????

Juanma pone firme al jurado de @MasterChef_es y reclama que llamen a "las cosas por su nombre".

R E C T I F I C A R es de S A B I O S y animamos a que se haga. Ayúdanos a que este mensaje llegue al programa. C O M P Á R T E L O pic.twitter.com/KNdR50ih98 — Lacturale (@Leche_Lacturale) April 30, 2021





