Fran Jaso (agricultor Semilla y Belarra): "las medidas de Planas son compromisos sin sustancia"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado a las organizaciones profesionales agrarias un conjunto "sólido" y "ambicioso" de 43 propuestas de medidas que dan respuesta a las principales preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las movilizaciones celebradas durante el último mes.

En Cope Navarra hemos querido conocer como han recibido los agricultores y ganaderos, esta noticia. Para el movimiento Semilla y Belarra, "son compromisos no tangibles a la hora de la verdad. "Las normativas salen de Europa y mismamente no pueden ser las mismas para un país del norte que del sur, o de secano o de regadía", "No cuentan con el sector ni con el clima o el tiempo que es algo que cambia cada año", explica Fran Jaso agricultor y miembro de la Asociación.

Jaso afirma que hay muchos intereses por encima de los ciudadanos y el sector que dirigen las normativas y por eso hay que llegar a acuerdos y términos medios.

SEMILLA Y BELARRA

Semilla y Belarra nace del movimiento 6F, pero no lo sustituye. Son agricultores y ganaderos, profesionales descontentos con como han sido representados por las asociaciones sindicales y por las instituciones. Cualquiera se puede asociar y así lo ha explicado Fran Jaso en Cope Navarra: "Somos apolíticos y asindicales, cualquiera puede asociarse, simplemente tiene que querer trabajar por nuestro sector". "Creemos que necesitamos concienciar a la población de que comemos, que compramos y que necesitamos reivindicar nuestro sector primario".