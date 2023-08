Este fin de semana las Perseidas se verán en su máximo esplendor

En la noche de este sábado 12 de agosto, en las horas previas al amanecer, se va a poder disfrutar de las Perseidas, este fenómeno astronómico ocurre cada año durante los meses de julio y agosto, intensificándose alrededor de la fecha de san Lorenzo. Una majestuosa lluvia de estrellas de la que, con la previsión meteorológica que se espera, se podrá apreciar hasta una estrella por minuto.

Este fenómeno previsible y esperado por tantos es impresionante pero, ¿qué son exactamente las Perseidas? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué se llaman así? ¿Tienen algo que ver con el héroe griego Perseo o su constelación?

Para todos los aficionados o los interesados en disfrutar de este evento, desde el Planetario de Pamplona se organizan excursiones todos los años. Este año será en Puente La Reina, en el campo de fútbol, organizan autobuses que llevan hasta el destino elegido para contemplar el fenómeno este fin de semana. La entrada vale 12 euros.

Pero si quieres ir por tu cuenta, hay que buscar el lugar idóneo, donde se pueda ver todo el cielo. Subirse a un monte es una buena opción, hay que huir de las farolas porque hasta la luna, que estará menguante, va a permitir que este sábado las estrellas sean las protagonistas. Cielo despejado, poca luz y tumbarse, tres consejos clave para que la experiencia sea de lo mejor. Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, también anima a llevar algunos deseos preparados, porque seguro que puedes ver más de una estrella.

Si por algún motivo no pudieras disfrutar de las lágrimas de San Lorenzo la noche del 12, no te preocupes, porque el sábado no es el único día para poder disfrutar de las Perseidas, hasta más de la mitad de agosto seguirán brillando cada noche. Y, si buscas una observación de las Perseidas especial, el domingo 13 en la iglesia fortaleza de Ujué a las 10 de la noche se podrá contemplar el cielo, mientras Joaquín Sevilla, catedrático y profesor de la UPNA, y Javier Armentia cuentan historias sobre el firmamento y se interpretan distintas piezas de música con arpa y piano.

Para saber más y conocer las respuestas a las preguntas anteriores, escucha este fragmento del magazine de hoy en COPE Navarra.