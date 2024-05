Portavoz de la Junta señala que las bases de la convocatoria a la que aludía líder del PP pedían "máxima difusión"

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha apuntado este martes que las bases de la convocatoria de un concurso público supuestamente filtradas por el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, al exparlamentario andaluz de Ciudadanos (CS) Enrique Moreno pedían "a todo el mundo" que se les diera "máxima difusión".

Así lo ha indicado el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre la polémica que ha generado la publicación de un audio del presidente del PP provincial de Jaén y parlamentario andaluz, Erik Domínguez, con una supuesta filtración de unas bases de un concurso público cuando no estaban publicadas por la Junta de Andalucía.

"Te mando las bases que han aprobado ya la Junta, que aún no están publicadas, cuidado con esta información, por favor, te la mando desde la máxima confianza, ¿vale? Para que la tengas pendiente y concurras, ¿vale? Venga", se podía oír a Erik Domínguez en ese audio que, según se supo posteriormente, iba dirigido a Enrique Moreno.

Al respecto de esa cuestión, Ramón Fernández-Pacheco ha recordado que la rueda de prensa en la que estaba interviniendo era "del Gobierno de Andalucía", y en ella los consejeros que comparecen valoran "acciones que tienen que ver" con el Ejecutivo andaluz, desde donde, en todo caso, mantienen que "las cosas hay que hacerlas de manera correcta, de acuerdo a lo que se establece en las bases y siempre cumpliendo la ley", según ha agregado.

Dicho esto, el portavoz ha apuntado que los consejeros no están "para hacer valoraciones acerca de lo que hacen representantes de partidos políticos", y "para eso están el Partido Popular de Andalucía, el Partido Socialista de Andalucía y el resto de partidos", pero tras ello ha apuntado que "lo cierto es que esas bases a las que hace referencia" el líder del PP jiennense en su audio "ya estaban aprobadas", y "establecían en uno de sus apartados que era imprescindible darle la máxima difusión posible, independientemente de que se hubieran publicado o no".

"Dicho eso, los órganos decisorios que tengan que adoptar al respecto de estas cuestiones, decidirán, y nosotros respetaremos absolutamente lo que se decida", ha añadido Ramón Fernández-Pacheco, quien, al ser repreguntado, ha considerado que es "interesante leer con profundidad las bases de esa convocatoria" objeto de polémica, en las que "se solicita a todo el mundo que por favor se le dé máxima difusión", y ha opinado que se trata de "un hecho bastante relevante a la hora de hacer una valoración política" respecto a esta cuestión.

El portavoz de la Junta ha querido así diferenciar la "valoración política" de este hecho respecto de la "valoración jurídica", y al respecto ha apuntado que a él no le corresponde "decir si algo es legal o no es legal", puesto que él "consejero de la Junta de Andalucía y no soy juez, ni letrado de la Administración de Justicia, ni letrado de la Junta".

Finalmente, el consejero portavoz ha remarcado que "la posición de la Junta de Andalucía siempre es la misma", y "defendemos que hay que ser escrupulosos en el cumplimiento de la ley y también en el cumplimiento de la normativa que la propia Junta de Andalucía se da a sí misma", ha finalizado Ramón Fernández-Pacheco.