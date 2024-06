Se entera en la playa y con sorpresa de que es la mejor nota de la EvAU tras un error de cálculo

Sheila San Pedro Díaz se convierte, después de un error de cálculo, en la estudiante con mejor nota de la EvAU 2024 en Navarra. Un error de cálculo en la media de Ignacio Álvarez ha modifica la mejor nota de esta EvAU en Navarra. Ignacio Álvarez pasa del 13,88 al 13,84, con lo que Sheila San Pedro Díaz (13,864), estudiante de Teresianas, se ha alzado con el primer puesto.

Sheila San Pedro se encontraba con sus amigas. “Estaba en la playa, porque vine de vacaciones con mis amigas, y me llama mi madre para darme la noticia. Me sorprendió muchísimo, porque no me lo esperaba para nada. No me esperaba ningún cambio, fue completamente sorprendente. Ahora pues no sé es un poco extraño”. Sheila San Pedro se ha convertido en la mejor calificación de Navarra con un 13,864.

“Ha sido un camino bastante largo, pero tampoco ha sido un horror”. Sheila San Pedro ahora retorna de un merecido descanso con sus amigas y tiene pensado irse de vacaciones también con su familia. El curso que viene estudiará un doble grado en Telecomunicaciones e Ingeniería Biomédica en la UPNA.

Antes de la EvAU, obviamente, se encontraba nerviosa, aunque el trabajo ya estaba realizado. “Estaba nerviosa, como todo el mundo, porque al final es un examen muy importante. Pero yo creo que iba bien preparada, entonces tampoco me puse súpernerviosa”.