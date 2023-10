¿Debe haber regulación con los móviles?

Susana Arizcun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, ha asegurado en los micrófonos de Cope Navarro que es necesario restringir el acceso a los teléfonos móviles a edades tempranas y educar en su uso. Con este fin, va a iniciar una campaña que muestre los perjuicios que tiene una utilización inadecuada de estos terminales para los más pequeños y la necesidad de retrasar el acceso a ellos.

El 39% no controlan lo que ven sus hijos

El 39% de los padres admite que no controla lo que ven sus hijos en el móvil, en la tableta o a través de internet, según una encuesta encargada a Cíes por Irache. Por otro lado, cada vez los padres dan a sus hijos un móvil a edades más tempranas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un 21% de niños de diez años o menos dispone de móvil, un porcentaje que sube al 75% a los doce años. Con quince años ya tienen móvil el 95%. Ya es muy habitual que la familia facilite el teléfono cuando los hijos llegan a 1º de ESO, precisamente con doce años. No son pocos los padres que dicen que lo hacen presionados porque otros amigos o compañeros de clase o de actividades ya lo tienen.

Iniciativas para retrasar el acceso

Ante esta situación, ya están surgiendo iniciativas de padres que están organizándose para retrasar la edad de compra de móviles a sus hijos. De esta manera, tratan de lograr acuerdos entre ellos para que haya el mayor número posible de alumnos de un curso, una clase o un centro que no tengan móviles y no crear así esa necesidad en los niños o disminuir la presión social para comprarlo. En algunos de estos grupos, además de retrasar la compra de móvil, se promueven actividades o formaciones para un uso responsable del teléfono móvil, tanto por parte de los propios padres como hacia sus hijos.

Alguna iniciativa ha hecho partícipes, incluso, a comercios de la localidad, para que permitan a los menores que lo necesiten hacer una llamada telefónica desde el establecimiento a sus padres, sin que necesiten para ello tener en sus manos un teléfono móvil.

¿Necesidad de regulación?

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha advertido recientemente de la necesidad de regular el acceso que los menores tienen a internet, entiende que las administraciones sanitarias y educativas “no pueden ponerse de perfil ante las adicciones digitales de los menores” y se ha mostrado partidaria de prohibir el uso de los teléfonos móviles en los colegios.

España explica que “el uso inadecuado y excesivo de Internet por los menores tiene consecuencias muy graves sobre el desarrollo de su personalidad, llegando a casos de adicciones, sexting o ciberbullyng, entre otros; y cuando nos llegan denuncias a nosotros para solicitar la eliminación de imágenes sensibles, el daño ya está hecho”.

Entre los expertos, si bien hay un cierto consenso de que en muchos casos el uso del móvil entre menores es excesivo o inadecuado, hay quienes defienden posiciones más restrictivas y regulatorias, con prohibiciones expresas en determinados ámbitos, y otros que tienden más hacia una educación en el uso, sin limitaciones tan concretas.

En Navarra, a criterio de cada centro escolar

En Navarra no hay una norma de uso expresa de los teléfonos móviles en los centros escolares, por lo que esta cuestión queda en manos de cada colegio o instituto. En algunos casos se prohíbe llevarlos, otros permiten llevarlo pero no usarlo y otros no lo limitan en su reglamento de convivencia. Algunas comunidades autónomas, como Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia, sí han prohibido de forma general el acceso de estos dispositivos en los centros escolares.

En el ámbito internacional, países como Francia, Italia, Grecia, Países Bajos o Australia ya han aprobado leyes para restringir el uso de los móviles en las escuelas.

Protección de los menores



Más de 70 organizaciones de infancia han exigido un Pacto de Estado para la protección de los menores en internet y las redes sociales. Esta iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital surge de la preocupación por los riesgos y las consecuencias a los que se enfrentan los jóvenes y adolescentes ante un ámbito digital para el cual no se han impulsado todavía herramientas de prevención suficientes.

Puntos de encuentro para educar en un buen uso

En este contexto, Irache va a iniciar una campaña a través de sus canales de comunicación, de otros medios de comunicación, en colegios u oficinas del consumidor, con objeto de informar e ir sensibilizando a los ciudadanos sobre el acceso y uso de los móviles entre los menores, una cuestión que cada vez más profesionales consideran preocupante.

Sería necesario encontrar un cauce de comunicación entre padres, centros escolares, administración y expertos en este campo con el objetivo de encontrar medidas para educar a los menores en un uso adecuado de los teléfonos móviles.

Algunas ideas para casa

En cualquier caso, siempre hay pautas que pueden ayudar a los padres a la hora de educar a sus hijos en el uso de internet y los móviles. Estas son las que proponen la Agencia Española de Protección de Datos y Unicef:

Planificar la llegada del móvil a casa.

Supervisar y poner normas y límites

Cuidar los datos que se dan en las redes sociales.

Interesarse por los videojuegos que le gustan.

Conocer con quién habla.

Estimular su sentido crítico.

Mostrarse abierto a ayudar.

Saber que los padres respondemos por las conductas de nuestros hijos.

Garantizar un espacio de desconexión.