Coronavirus: un fallecimiento y 6 nuevos ingresos

Navarra registró este lunes 59 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, seis nuevas hospitalizaciones y un fallecimiento en el área de Tudela, según las cifras provisionales facilitadas por la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin.

La consejera, en declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión junto a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, con alcaldes de Pamplona y su comarca, ha destacado que la reducción de casos en la última jornada, tras los 146 registrados el día anterior, supone "mejores noticias", pero ha advertido de que "esto va a seguir siendo así con los brotes que tenemos".

"Ni ayer era para una alarma excesiva y para echarnos la mano a la cabeza, ni hoy es para echar las campanas al vuelo", ha expuesto Induráin, para señalar que "probablemente" la evolución "va a ser en picos de sierra".

En cuanto a las hospitalizaciones, ha detallado que este lunes se registraron seis nuevos ingresos, de los que dos han ido a unidades cuidados intensivos. Además, ha habido un nuevo fallecimiento en el área de Tudela, con el que la cifra acumulada de fallecimientos por el virus desde el inicio de la pandemia asciende a 531.

En estos momentos, según ha precisado la consejera, hay 51 pacientes ingresados, de los que 37 están en hospitalización convencional, seis en hospitalización domiciliaria y ocho en unidades de cuidados intensivos.

Según ha señalado Induráin, "siempre preocupa" el aumento de hospitalizaciones, ya que esto significa que son "casos más graves" que van en relación "con el aumento de edad" de los contagiados, pero ha garantizado "la solvencia de nuestro sistema sanitario". "Si hay más ingresos, la situación se tensiona más, pero la capacidad de asumir y gestionarlo es total y para nada se parece a situaciones como las que vivimos en otra época", ha apuntado.

Al ser preguntada por si Navarra se plantea abrir nuevas plantas en los hospitales en previsión de que aumenten los ingresos, ha comentado que "en este momento no", si bien ha recordado que "dentro de los planes de contingencia está contemplado por si fuera necesario".

UNA DETECCIÓN "MUY PRECOZ"

Asimismo, la consejera de Salud ha destacado que "seguimos en la misma clave de contención y control, con una detección muy precoz y un rastreo importante", pero ha querido dejar claro que "este es un verano diferente" y que es necesaria la responsabilidad.

"Es un verano distinto, no nos podemos juntar de la misma manera, nos podemos relacionar pero en grupos mucho menores", ha expuesto Induráin, para señalar que "tenemos numerosos brotes en el ámbito familiar, que saltan al ámbito social y laboral".

En este sentido, respecto al brote en la zona básica de Carcastillo, que afecta a trabajadores del campo, ha señalado que "se han realizado pruebas PCR" y ha afirmado que "en algún caso se ha trasladado para aislamiento en recursos intermedios".

Ha manifestado la consejera, preguntada por si se da por controlado este rebrote, que "es verdad que tenemos muchos brotes", pero ha remarcado que están controlados". No obstante, ha avisado de que "pueden seguir apareciendo más casos, porque los contactos pueden acabar siendo casos".

LA CUARENTENA SE REDUCE A 10 DÍAS

Por otro lado, sobre la decisión de reducir a 10 días la cuarentena, ha afirmado que "hay evidencia científica de que la mayoría desarrolla el periodo de incubación en siete días". Y ha destacado, además, que con esta reducción "se consigue una mayor adherencia a que este aislamiento sea efectivo por parte de la población".

En este sentido, al ser preguntada por si ha habido problemas para cumplir la cuarentena, ha afirmado que en la mayoría de los casos no, si bien "ha habido algún problema puntual". "Cuando no ha sido posible garantizar un aislamiento en un caso confirmado, he firmado una orden foral para aislamiento obligatorio, pero han sido casos puntuales", ha precisado.