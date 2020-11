Convocatoria de Osasuna para viajar a Sevilla

Nuevo partido de Osasuna mañana contra el Sevilla y Jagoba Arrasate ya tiene sus 21 convocados.

CONVOCATORIA

Porteros: S. Herrera, Rubén e Iván Martínez.

Defensas: Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Facu Roncaglia y Raúl Navas.

Centrocampistas: Oier, Jony, R. Torres, Kike Barja, Rubén García, Iñigo Pérez, Torró, Moncayola y Córdoba.

Delanteros: Budimir, Enric Gallego y Adrián.

No hay apenas cambios en la lista del técnico rojillo, se caen dos jugadores del filial y no hay variaciones en los profesionales del equipo rojillo. Lucas Torró, Roberto Torres y Ante Budimir tienen opciones de jugar en el once inicial. Torres y Torró van mejorando de sus lesiones, ya tuvieron sus minutos frente al Atlético de Madrid. Budimir por su parte se va integrando en el grupo una vez que ha dejado atrás su positivo en Covid 19.

Jagoba Arrasate sigue sin poder contar con Juan Pérez, Darko Brasanac, Brandon Thomas, Aridane Hernández, Jonathan Calleri y Chimy Ávila. Darko y Brandon ya entrenan de forma parcial con el grupo.

COMUNICADO DE OSASUNA

El Club Atlético Osasuna desplazará a veintiún jugadores para su partido ante el Sevilla Fútbol Club, el cual se disputará mañana a las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. No están disponibles por causas médicas Juan Pérez, Darko, Brandon, Aridane, Calleri y Chimy Ávila.

El conjunto rojillo se ha ejercitado esta mañana por última vez antes de emprender el viaje a la capital andaluza esta tarde, el cual tendrá lugar en vuelo directo desde el aeropuerto de Noáin. El equipo se alojará en el NH Collection del barrio de Nervión y regresará a Navarra a la conclusión del encuentro.