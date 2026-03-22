Hugo Duro, máximo goleador nacional en las tres últimas ligas de Primera

Si uno acude a la última convocatoria del seleccionador Luis De la Fuente para los próximos compromisos internacionales de la selección, no encontrará a Hugo Duro entre los convocados . En la nómina de 'delanteros' que aparece en la lista están: Yeremy Pino, Álex Baena, Barrenetxea, Víctor Muñoz, Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias y Lamine Yamal. Futbolistas todos ellos de un grandísimo nivel, de eso no hay duda. Como tampoco la hay (lo dicen los números) que Hugo Duro es el delantero nacional con más gol del fútbol español.

33 GOLES EN LAS ÚLTIMAS TRES LIGAS

Según los datos de Pedro Martín en Tiempo de Juego, el delantero del Valencia CF es el máximo goleador español, sumando las tres últimas ligas en Primera División . Con el gol conseguido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Hugo Duro ya suma nueve goles en lo que llevamos de temporada, para un total de 33 dianas en los últimos tres campeonatos ligueros. Tras él, encontramos a tres goles de distancia a Oyarzabal (Real Sociedad) y Ayoze (R. Betis/Villarreal CF), ambos con 30 goles. En cuarto lugar, con 29, está el atacante valenciano Ferran Torres (FC Barcelona). Más allá de estilos o gustos, la realidad dice que Hugo Duro es sinónimo de gol.

Para conseguir 33 goles en las últimas tres campañas, Hugo Duro ha necesitado 96 partidos. En la temporada 23-24, el delantero getafense participó en 37 partidos de Liga (2.996 minutos) y anotó 13 goles en la competición doméstica, quedándose a dos del Trofeo Zarra (Mayoral y Morata). Ya la temporada pasada (24-25) Hugo Duro volvió a doblar dígitos y se fue hasta los 11 goles en 31 partidos (2.172 minutos), el año en el que se despidió a Rubén Baraja y llegó Carlos Corberán. Ya en la temporada actual, Hugo Duro sigue batiendo registros goleadores, a falta de nueve jornadas para finalizar el campeonato. Con nueve goles en 27 partidos (1.489 minutos), es el máximo goleador del equipo y sus estadísticas destacan por encima del resto: Hugo Duro ha rematado 28 veces en total, yendo 12 de ellos a portería. Lo que supone casi un gol cada tres disparos.

Europa no se puede quedar en palabras, hay que correr y ser 11 guerreros como hoy" Hugo Duro Tras la victoria 0-2 en el Pizjuán

LÁZARO DELA PEÑA© Hugo Duro y Ramazani, protagonistas en Sevilla

el doble de goles en mestalla

Para alguien que decidió fotografiarse en Mestalla el día de su boda no nos debería extrañar, que su idilio con el gol sea jugando de local . En las últimas tres temporadas ligueras, de los 33 goles que ha hecho hasta la fecha, Hugo Duro ha festejado 22 veces en Mestalla, por 11 a domicilio. Justo el doble. De hecho, esta campaña es en la que más diferencia está habiendo entre los goles como local y visitante. En Mestalla Hugo Duro ha hecho siete tantos, por tan solo dos lejos de casa. Faltan nueve jornadas para el final y estas cifras, solo pueden mejorar...

EFE Hugo Duro posó en Mestalla el día de su boda

MARCADO POR EL VALENCIA CF

Hugo Duro (Getafe, 10 de noviembre de 1999) cumple su quinta temporada en el Valencia CF. Llegó en verano de 2021 y esa temporada, anotó siete goles en Liga y disputó la final de la Copa del Rey ante el Real Betis, anotando el gol del empate en un partido que perdería en los penaltis. En ese momento, el Valencia CF ejerció la opción de compra que tenía sobre él. En total, suma 173 partidos oficiales (Liga, Copa y Supercopa), 120 como titular y en los que ha anotado 45 goles y repartido nueve asistencias . El 4 de julio de 2024 se anunció su renovación hasta 2028, siendo su mayor deseo poder prolongar su carrera en la entidad de Mestalla.