Bardenas Reales: un paraje singular de nuestro viejo reino

Si decimos Bardenas Reales se nos viene a la cabeza, desierto, ribera, trashumancia, algo polémico como el polígono de tiro… pero las Bardenas es un lugar que me llena de curiosidad y hoy os la vamos a acercar a todos vosotros.

Para mí, las Bardenas tienen encanto, un encanto especial, que muchos desconocen, es más, mucha gente no la ha pisado nunca, yo he llegado a oír comentarios como “total si eso es un desierto” u otro muy común, “ahí solo está el polígono de tiro”. Pero de verdad te digo Alberto y les digo a los oyentes, que la Bardena hay que conocerla, por lo menos una vez en la vida y estoy seguro de que un porcentaje muy elevado de las personas que nos estén oyendo y no las conozcan, les va a picar el gusanillo y van a acudir y no eso, estoy prácticamente seguro de que han de volver. Te voy a decir un detalle personal, tras las semanas del confinamiento de marzo del 2020, la primera salida que hice, cuando se pudo, fue a las Bardenas.

Las Bardenas tienen varias peculiaridades, una de ellas, es que durante una gran parte de los meses del año pastan en ellas las ovejas de los valles pirenaicos. La tradicional trashumancia.

Así es Alberto, en estos días ya se esta hablando de las ovejas que van camino de las bardenas y en los próximos días tendrá lugar la entrada de los miles de cabezas de ovejas a las Bardenas por el punto conocido como El Paso, situado cerca de Carcastillo. En este punto encontramos una gran escultura en homenaje al pastor bardenero.

Las Bardenas es un enclave enorme, qué es lo que vemos, qué zonas hay…

Tan enorme como 40000 hectáreas, en metros cuadrados unos 400 millones de metros cuadrados. Como ya hemos dicho, es un lugar semidesértico catalogado desde el año 2000 como Reserva de la Biosfera, los suelos se componen de arcillas, yesos y areniscas que han sido erosionados por el agua y el viento, creando formas sorprendentes, entre las que destacan los barrancos, las mesetas de estructura tabular y los cerros solitarios, llamados cabezos. La vegetación es muy escasa y las múltiples corrientes de agua que surcan el territorio tienen un caudal marcadamente irregular, permaneciendo secos la mayor parte del año.

Paisajísticamente es tradicional la diferenciación del territorio bardenero en tres áreas distintas, que de norte a sur son: El Plano, la Bardena Blanca y la Bardena Negra. A su vez, en estas grandes áreas la identificación de parajes específicos con características propias les confiere singularidad.

Yo creo, que a todos cuando hablamos de las Bardenas, nos viene la imagen singular de Castildetierra.

Se podría decir que la imagen de las Bardenas es el cabezo de Castildetierra con esa morfología tan peculiar que tiene y que nuestros seguidores en redes sociales o en la web podrán ver porque será la imagen que ilustre este comentario de hoy.

Pero ¿Qué otros puntos de interés recomiendas tu?

El Cabezo de las Cortinillas, el Mirador de Juan Obispo que es una de las atalayas más singulares del parque, el Barranco de las Cortinas o el Vedado de Eguaras, recientemente ha sido noticia por el incendio que quemo una parte de esta reserva natural que, aunque propiamente no pertenece a las Bardenas, esta en el entorno, en el encontramos las ruinas del Castillo de Peñaflor mandado construir por Sancho VII el Fuerte y sobre el que hay una historia muy particular que no podemos contarla ahora aquí porque nos extenderíamos demasiado. Solo diremos que se trata de princesas y encierros. Y por último los corrales que usan los pastores y las típicas cabañas bardeneras que también es muy interesante.

Antes de acabar y probablemente deberíamos haberlo hecho al principio, dos cuestiones, ¿por qué el título de “reales”? y ¿a quién pertenece este territorio?

Históricamente, la posesión de las tierras fue de la corona, inicialmente la del Reino de Pamplona y de Navarra y tras la conquista paso a la de Castilla, de ahí el sobrenombre de “reales”. Sobre la propiedad de las Bardenas, varias cosas, el ente que gestiona las Bardenas es la Comunidad de Bardenas Reales que es un ente de carácter tradicional contemplado en la legislación foral, este ente agrupa a 22 municipios denominados “congozantes”, este número quedó fijado desde finales del siglo XVII, entre estos entes hay 19 municipios, dos valles y un monasterio. El Valle del Roncal, el primero que pudo disfrutar de las bardenas en el siglo IX, Arguedas por la concesión del fuero para repoblar territorio conquistado a los musulmanes en el siglo XI y después fueron, Cadreita, Tudela, Valtierra, Carcastillo, Monasterio de la Oliva, Villafranca, Caparroso, Melida, Valle de Salazar, Buñuel, Cabanillas, Corella, Milagros, Cortes, Fustiñana, Santacara, Marcilla y los tres últimos, Falces, Funes y Peralta.

A esta hora que nos gusta dar un toque gastronómico al programa, ¿qué comerían los pastores que pasaban tantísimos días en esas cabañas de las Bardenas?

Pues una buenas migas, un plato tradicional, no solo de nuestra tierra, pero las que se hacen aquí, son diferentes a las de otros lugares de la geografía española y recordando a ese saborico tan peculiar nos despedimos.