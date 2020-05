Así se ha reiniciado el mercado inmobiliario con la fase 1 de la desescalada

Entrevista con Javier Beorlegui, de A10 Inmobiliaria sobre cómo se ha activado el sector después de que muchas comunidades entrasen en la fase 1 el pasado lunes 11 de mayo.

¿Cómo ha sido el reinicio de la actividad?

Hola, efectivamente el lunes pasado abrimos al público, y también comenzamos a hacer visitas a los inmuebles que tenemos en venta. Estamos satisfechos con el inicio, en los locales ha habido movimiento, y donde más movimiento ha habido ha sido en visitas a inmuebles, tanto de clientes que quieren poner uno a la venta, y sobre todo de clientes compradores interesados en visitar viviendas.

¿Entonces, parece que ha habido mucho interés por parte de los compradores?

La realidad es que a lo largo de estos casi dos meses de confinamiento, se habían generado muchas demandas que no podían ser atendidas, y es ahora cuando se han podido comenzar a realizar estas visitas.

¿Qué sensaciones habéis tenido respecto al mercado?

En general ha sido más positivo de lo previsto. Se ha realizado ya alguna reserva de inmuebles, y hemos detectado que los compradores siguen estando ahí. El stock prácticamente no ha variado, y partíamos de unos niveles de cierta escasez. En cualquier caso, ahora se están reservando los inmuebles más interesantes. Veremos en unos días cómo va evolucionando el mercado.

¿Cómo se están realizando las visitas? ¿Hay alguna medida de seguridad?

Sí, por supuesto, tanto nosotros en A10 como en nuestra asociación en Colabora, así como la mayoría de las empresas del sector que conozco, nos ceñimos a la normativa, y no solo a eso, sino que ponemos las máximas medidas de protección.

¿Qué elementos o medidas de seguridad se están tomando?

En el local disponemos tanto de pantallas de metacrilato para la atención de los clientes, dispensadores de desinfectante, así como mascarillas y guantes a disposición de nuestros clientes. Además se guarda la distancia de seguridad y de aforo reducido del local.

En las visitas a viviendas, usamos tanto los agentes como los clientes guantes y mascarillas así como calzas. No compartimos material como bolígrafos. Se mantienen las distancias de seguridad, se procura no utilizar ascensores si el piso no está demasiado alto, y se restringe la visita al menor tiempo y con la menor gente posible, sin tocar ningún elemento de la vivienda. Cuando se termina, si está vacía, se ventila durante unos minutos.

Así que podemos ir tranquilos a las visitas.

Desde luego ponemos los medios para ello. Somos muy conscientes de la importancia de la seguridad, más cuando estás entrando en una vivienda ajena. Podemos hacer gran parte del trabajo previo a la visita por medios electrónicos, fotos, vídeos y visitas virtuales, con ello puede conocerse muy bien todos los detalles, pero para que un cliente tome la decisión de compra, se necesita hacer una breve al inmueble, y hay que hacerla con las máximas garantías de seguridad.