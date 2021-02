Ante Budimir levanta el vuelo

El pichichi de Osasuna es Ante Budimir, el atacante ha marcado ya 5 goles con la camiseta rojilla. Un gran inicio a las órdenes de Arrasate. Debutó con gol frente al Atlético de Madrid, luego marcó en la derrota frente al Valladolidad, jornadas más tarde hizo las delicias de la afición con un doblete frente al Granada y contra el Eibar, en la última jornada disputada logró su quinto tanto.

UN EXROJILLO CLAVE EN SU LLEGADA

Casualidades de la vida, un exjugador de Osasuna ha sido pieza clave en que llegue al club rojillo Budimir. La apuesta de Arrasate y las gestiones de Braulio llegaron a buen puerto para lograr incorporar a la plantilla al “mirlo blanco”. Un acierto de la dirección deportiva que se está demostrando en el campo. Lo curioso del caso es que alguien que fue jugador de Osasuna, también fue entrenador del equipo rojillo y que fue el antecesor de Braulio en la dirección deportiva ha sido una de las personas que han hecho posible el fichaje.

Efectivamente, se trata de Petar Vasiljević. Él lo llevó del Crotone italiano al Mallorca, y tras su explosión en el equipo balear ha sido determinante para que el delantero vistiese la camiseta de Osasuna. Curiosidades del fútbol.

LOS NÚMERO DE BUDIMIR EN OSASUNA

El delantero de Osasuna lleva:

14 partidos disputados

9 como titular

4 como completos

5 como suplente

5 goles

740 minutos disputados

Marca gol cada 147 minutos

Hay que recordar que en una de las titularidades, frente al Alavés, fue cambiado a los 8 minutos de partido por Arrasate tras la expulsión de Rubén Martínez. Según los datos de Sofascore.

Budimir ha jugado hasta ahora una media de 53 minutos por partido, chuta una media de 1,5 veces por partido, ha fallada 7 ocasiones claras y tiene una media de goles por partido del 0,4%. Si Ante marca cada 147 minutos, Calleri lo hace cada 253 y dispara 1,6 por partido.

SUS NÚMERO ANTES

Antes de llegar a tierras navarras Budimir había jugado en el Mallorca en dos campañas. Anotó 5 goles en 18 partidos en Segunda División con el equipo balear y al año siguiente explotó en Primera marcando 13 goles en 35 partidos. En la 17-18 en el Crotone había marcado 6 goles en 22 partidos. Con el equipo italiano marcó en la 15-16 un total de 16 goles.

INTERNACIONAL

El pasado octubre además fue convocado con la selección de Croacia. Tuvo un buen debut en el que logró dar una asistencia.

FICHA DE BUDIMIR EN LA WEB DE OSASUNA

Ante Budimir (22 de julio de 1991; Zenica) es un delantero internacional por la actual subcampeona del mundo, Croacia. Se formó en la cantera del N. K. Radnik Velika Gorica, con el que dio el salto al fútbol profesional de su país. Tras una breve estancia en el LASK Linz de Austria, continuó su periplo en conjuntos croatas como el H. N. K Gorica, Inter Zaprešić y el N. K. Lokomotiva. Tras marcar 19 goles en 30 partidos con este último equipo, lo fichó el F. C. St. Pauli. Tras un curso en Alemania, recaló en el F. C. Crotone italiano, al que condujo al ascenso a la Serie A con 16 goles. Su nivel provocó que lo fichara la Sampdoria F. C., equipo con el que no tuvo protagonismo. Por ello, regresó al Crotone, con el que anotó 6 goles en la máxima categoría.

En enero del 2019, llegó al Mallorca en calidad de cedido. Su aportación en la segunda vuelta, 6 goles incluidos, fueron decisivos para que el conjunto balear regresase a Primera División. Tras ejecutar su opción de compra, el delantero croata pasó a ser jugador de la entidad bermellona a todos los efectos. Ya en LaLiga Santander mostró su mejor versión, en un curso 2019/20 en el que logró marcar 13 goles y dar 3 asistencias.