Alfonso Garciandi Goñi, nuevo capellán de San Miguel de Aralar

Alfonso Garciandia Goñi comenzaba el domingo su nuevo ministerio como nuevo Capellán del Santuario de San Miguel de Aralar. A las 12.30 se celebró una misa de presentación e inicio de su minesterio presidida por Miguel Larrambebere, vicario Pastoral de la archidiócesis.

Alfonso Garciandia Goñi, nuevo capellán de San Miguel de Aralar, fue presentado este domingo, 25 de febrero, en el santuario, en una eucaristía presidida por el vicario general de la diócesis, Miguel Larrambebere Zabala. pic.twitter.com/7Wm6duBxfb — Iglesia Navarra (@iglesianavarra) February 27, 2024

Pero, ¿quién es Alfonso Garciandia Goñi? Es hermano de Mikel Garciandia, que ha sido vicario de Mendialde y capellán del Santuario desde 2009. Tras el nombramiento de su hermano Mikel Garciandia como arzobispo de Palencia, es Alfonso Garciandi quien ahora se encargará de custodiar a San Miguel de Aralar en el Santuario.

Alfonso es nacido en Etxarri Aranatz el 10 de marzo de 1966. El 16 de abril de 1994 fue ordenado sacerdote en su Etxarri Aranatz natal. Es decir, que el próximo mes cumplirá 30 años como sacerdote.

Su inicio como sacerdote fue en Bera de Bidasoa, donde celebró la primera misa y estuvo 6 años. En Irurtzun estuvo un año; y seis, en Lesaka. Y los últimos 17 años ha estado como sacerdote en Baztan. Ahora se hace cargo del legado que ha dejado su hermano al frente del Santuario de San Miguel de Aralar.

Alfonso Garciandia se ha acordado de las palabras que dijo su hermano al comenzar su ministerio en Palencia. “Como decía Mikel, él se montaba en un tren en marcha. Pues yo lo mismo, me monto en un tren en marcha. Aquí está trabajando un equipo y muchas personas. Yo voy a intentar que esto no pare, seguir el rumbo que estaba ya marcado y no desviarnos del camino”.

“Como se van añadiendo pueblos, no puede ser que comencemos en Pascua”. Este sábado comienza ya el periplo del Ángel por Navarra. “Son cuatro meses de actividad” para San Miguel.