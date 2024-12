Vicente Moreno, entrenador rojillo, concede la primera entrevista tras la DANA de Massanassa: "No sé si volverá a ser lo mismo"

Vicente Moreno ha concedido a COPE su primera entrevista a un medio de comunicación tras lo sucedido con la DANA en Massanassa. El técnico repasa la actualidad rojilla con los partidos de Alavés, Ceuta y Espanyol, también de cómo está viviendo en Pamplona o cómo están siendo las semanas después de la tragedia de la DANA en Massanassa.

La afición rojilla está pudiendo disfrutar de un buen inicio de temporada en la que Osasuna está ahora mismo en el séptimo puesto en la clasificación. Se está haciendo un buen juego, especialmente en El Sadar, y se están logrando puntos. Dos cuestiones que acercan al técnico a una renovación de contrato que todavía no se ha comenzado a cocinar.

FRASES DESTACADAS

ESPANYOL: "Entrenar al Espanyol ha sido una de las mejores cosas que me han pasado a nivel profesional. Fíjate, he vivido muchas cosas y ha sido una de las cosas bonitas que me han pasado"

ESPANYOL: "Creo que es un partido entre dos históricos de la liga, dos equipos que tienen mucho poso, mucha historia y además, pues bueno si le añades el ingrediente de que estuve dos años en el Espanyol, además dos años eh fantásticos. A nivel profesional y a nivel personal siempre digo que para mí ha sido una suerte el poder pasar por un club como el Espanyol y con ese recuerdo lo tengo, pues sí es un partido seguramente para todos atractivo, pero especialmente para mí"

BALÓN PARADO: "El balón parado, si realmente lo hacemos bien, vamos a mover al rival como nosotros queramos y el comportamiento del rival va a ser el que nosotros queramos. Siempre y cuando lo hagamos bien".

RENOVACIÓN: "Creo que estamos muy a gusto, estamos muy contentos. Lo notas en el día a día porque están contigo, te ayudan, tienen buena predisposición contigo y eso es sinónimo de que están a gusto y eso también es importante para mí como entrenador. Estamos encantados aquí en Pamplona, estamos encantados. Disfruto cada día en el entrenamiento y esto es muy difícil de encontrar, pero no hay mucho más ahora mismo. Es momento de trabajar, de ganar partidos, de estar tranquilos y bueno, ya habrá tiempo de hablar".

AFICIÓN DE OSASUNA: "Vive la semana prácticamente para Osasuna, llegan al partido y les va prácticamente la vida. Entonces uno no se puede poner de perfil y yo también lo sufro y me siento responsable de esos sentimientos que tienen ellos".

MASSANASSA: "No sé si volverá a ser lo mismo. Entre otras cosas, porque va a haber gente que no estará. Entonces eso ya es irreparable. Los valencianos no podemos tener ni una queja de la solidaridad que hemos recibido del resto de la sociedad. Ha sido increíble. Yo he estado allí y lo he podido vivir. Se está diciendo que se está recuperando la normalidad más rápido de lo que realmente se está recobrando".

VICENTE MORENO EN OSASUNA

El Club Atlético Osasuna inició la temporada 2024-2025 con una nueva era bajo la dirección técnica de Vicente Moreno, quien asumió el reto de llevar al equipo navarro a nuevas alturas tras la salida de Jagoba Arrasate.

La Liga comenzó de manera prometedora para los rojillos, recibiendo al recién ascendido CD Leganés en El Sadar. Este encuentro marcó el debut oficial de Moreno al frente del equipo y el regreso de Darko Brasanac a su antiguo hogar, ahora vistiendo la camiseta pepinera. El partido inaugural sentó las bases para lo que sería una primera mitad de temporada llena de emociones.

La segunda jornada trajo consigo un encuentro cargado de nostalgia, con la visita del Mallorca dirigido por el ex entrenador osasunista, Jagoba Arrasate. Este duelo en El Sadar no solo fue un reencuentro emotivo, sino también una prueba temprana para el nuevo sistema táctico implementado por Moreno.

Los rojillos enfrentaron su primer desafío fuera de casa en la tercera jornada, visitando al Girona, equipo que sorprendió a todos con su clasificación a la Champions League. Este partido sirvió como un verdadero examen para medir las ambiciones de Osasuna en la nueva temporada. No fue un buen día para los rojillos.

A medida que avanzaba la competición, Osasuna se enfrentó a rivales de diversa entidad. Destacaron los enfrentamientos contra el Barcelona en la octava jornada en El Sadar y la visita al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en la decimotercera fecha. Estos partidos contra los gigantes de La Liga pusieron a prueba la solidez defensiva y la capacidad ofensiva del equipo de Moreno.

Los derbis regionales también añadieron emoción al calendario. Osasuna recibió al Alavés en la jornada 16 y visitó Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad en la undécima fecha. Estos encuentros, siempre cargados de rivalidad y pasión, fueron cruciales para mantener el apoyo de la afición y sumar puntos vitales.

Paralelamente a la competición liguera, Osasuna inició su andadura en la Copa del Rey con ilusiones renovadas. Tras superar las dos primeras rondas con victorias contundentes ante el Chiclana (0-5) y la AD Ceuta (2-3), el equipo se ganó el derecho a disputar los dieciseisavos de final.

El sorteo de Copa deparó un enfrentamiento interesante contra el Tenerife, equipo de Segunda División, en el Heliodoro Rodríguez López. Este partido, programado para inicios de enero de 2025, se presentó como una oportunidad para Osasuna de avanzar en la competición copera y buscar repetir el éxito de temporadas anteriores.

A lo largo de estos primeros meses, Vicente Moreno fue ajustando su plantilla y su estilo de juego, buscando el equilibrio entre la solidez defensiva característica de Osasuna y un enfoque más ofensivo. Los resultados en esta primera mitad de temporada sentaron las bases para las aspiraciones del club en la segunda vuelta de La Liga y en la Copa del Rey.

Con el parón invernal a la vista y el partido de Copa contra el Tenerife en el horizonte, Osasuna cerró el año 2024 con un balance que reflejaba el trabajo de adaptación al nuevo proyecto técnico y las expectativas para el futuro inmediato. La afición rojilla, siempre fiel, aguardaba con ansias el desarrollo de la segunda mitad de la temporada, esperando que el equipo pudiera mantener su competitividad en ambos frentes.