Todos listos en Osasuna, salvo Aimar, para recibir al Getafe el viernes a las 21:00 horas en El Sadar

Osasuna se ha ejercitado a puerta cerrada en El Sadar con toda la plantilla disponible para recibir al Getafe el viernes, con la única ausencia de un Aimar Oroz que continúa con su recuperación.

Según informa el club en un comunicado, el conjunto rojillo ha realizado ejercicios de activación y plan de partido, en el que el técnico italiano seguro habrá incidido en cómo dar continuidad a los aspectos que han destacado durante este inicio liguero y que no han podido trasladar de forma asidua lejos de su estadio.

En la sesión han participado los jugadores de Osasuna Promesas Unai Santos, Bruno Pérez y Stamatakis. Por su parte, Aimar Oroz ha continuado trabajando en su proceso de recuperación. El pasado 16 de septiembre, el club anunció que el ’10’ sufría una lesión en la fascia plantar izquierda, percance complicado que hace de su fecha de regreso una incógnita.

Mientras tanto, Osasuna ha tenido que lidiar con su baja en las tres últimas jornadas, cayendo ante Villarreal (2-1) y Betis (2-0) y empatando en Pamplona contra el Elche (1-1). El que parece que volverá a tener minutos es Rubén García, jugador que se ha perdido los dos últimos compromisos por motivos personales.

De esta forma, Lisci recupera a un futbolista de calidad indiscutible que además pone al servicio del club su experiencia después de tres jornadas sin conocer la victoria. Juan Cruz también regresa tras sufrir una reacción alérgica que le impidió participar en el encuentro contra el Real Betis. Él y Jorge Herrando se disputan una posición en el eje de la zaga.

El equipo rojillo ultimará mañana la preparación del encuentro ante el conjunto madrileño con una sesión a puerta abierta en Tajonar desde las 11:00 horas. Al término del entrenamiento, el técnico de Osasuna, Alessio Lisci, comparecerá ante los medios de comunicación en rueda de prensa.