Tertulión rojillo de Primera tras el Osasuna 1 - Valencia 0: "Moi Gómez vuelve a disfrutar"
Javier Salvador, Javier Iborra, Javier Fernández, Julio González y Benjamín Rekarte analizan el partido
Javier Salvador, Javier Iborra, Javier Fernández, Julio González y Benjamín Rekarte analizan el partido entre Osasuna 1 - Valencia. Son protagonistas: Alessio Lisci, Moi Gómez, Ante Budimir, Jon Moncayola, Juan Cruz, Raúl García de Haro o Víctor Muñoz.
