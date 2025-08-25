COPE
Tertulión rojillo de Primera tras el Osasuna 1 - Valencia 0: "Moi Gómez vuelve a disfrutar"

Javier Salvador, Javier Iborra, Javier Fernández, Julio González y Benjamín Rekarte analizan el partido

Budimir en una acción en el Osasuna - Valencia
15:25H | 25 AGOSTO 2025 | DEPORTES COPE EN NAVARRA

Redacción COPE Navarra

Pamplona - Publicado el

1 min lectura

Javier Salvador, Javier Iborra, Javier Fernández, Julio González y Benjamín Rekarte analizan el partido entre Osasuna 1 - Valencia. Son protagonistas: Alessio Lisci, Moi Gómez, Ante Budimir, Jon Moncayola, Juan Cruz, Raúl García de Haro o Víctor Muñoz.

