Tertulión rojillo tras el Osasuna 2 - Getafe 1: Catena desata la euforia en El Sadar con una remontada de fe ante Bordalás

Osasuna logró una victoria agónica frente al Getafe (2-1) en El Sadar gracias a un gol de Catena en el minuto 90, culminando una remontada de puro carácter.

El partido no fue bueno, especialmente en una primera parte marcada por las imprecisiones y el dominio táctico de un Getafe que, como analizó Fernando Ruiz en el 'Tertulión rojillo de Primera' de Cope Navarra, «consigue que sus rivales no hagan habitualmente un buen partido». El planteamiento inicial de Jagoba Arrasate, con cinco defensas y cuatro centrocampistas, no dio frutos. El equipo navarro se mostró previsible, abusando del juego largo y sin capacidad para ganar segundas jugadas. Luis Milla, mediocentro del Getafe, campó a sus anchas, evidenciando los problemas de un Osasuna que se fue al descanso con malas sensaciones.

CA Osasuna Abel Bretones celebra su gol contra el Getafe

Una segunda parte transformadora

La cara del equipo cambió radicalmente tras el descanso. La lesión de Lucas Torró obligó a Arrasate a mover el banquillo, dando entrada a Rubén García. Este cambio, junto con una mejor lectura del partido, fue clave. Como explicó Javier Salvador, Osasuna «ocupó ya diferentes alturas en el campo que le permitieron coger segundas jugadas y, sobre todo, poder circular mucho más el balón». El equipo ganó fluidez, encontró espacios y comenzó a generar peligro, especialmente por la banda izquierda con las internadas de un Bretones que ya había empatado con un golazo marca de la casa. Fue una buena segunda mitad que presagiaba lo mejor.

Fue un estallido de felicidad, un alivio y un desahogo por parte de todos.

El éxtasis llegó en el minuto 90. Un córner botado por Rubén García fue rematado a la red por Alejandro Catena, que desató la locura en El Sadar. El central madrileño reconoció que, aunque no fue el partido «más brillante», el equipo merecía una alegría así tras otros encuentros con más merecimientos y menos premio. Catena destacó el trabajo colectivo en la jugada de estrategia: «Hay un trabajo detrás de mucha gente que sale muy bien y que es una alegría por todos ellos». Un gol que, como resumió el propio defensa, es de los que «sientes que va dentro» nada más tocar el balón.

CA Osasuna Alejandro Catena celebra su gol con Osasuna contra el Getafe

La emoción de Rubén García

El otro gran protagonista fue Rubén García. Su vuelta al equipo tras una difícil situación personal fue celebrada por todos, y su asistencia en el gol de la victoria fue la culminación de una semana muy intensa para él. Visiblemente emocionado, dedicó el triunfo a su padre: «Lo único que le decía es que quería que volviese a animarme y por suerte lo va a hacer». Sus palabras, cargadas de sentimiento, y su gran rendimiento en el campo le valieron el reconocimiento de analistas como Javier Iborra, quien subrayó que «es fundamental para Osasuna recuperarlo y que sea una pieza clave».

Es una semana muy emocionante que acaba de la mejor forma. Esto es para mi padre. Rubén García Futbolista de Osasuna

La victoria también reivindicó el valor del banquillo rojillo. Jagoba Arrasate destacó los minutos «para enmarcar» de un Kike Barja que aportó energía en el tramo final, un gesto que Iñigo Orbaiz valoró como una forma de «dar cariño al que juega poco». También Raúl García, como apuntó Orbaiz, aportó criterio y presencia en el área. En el análisis individual, Javier Iborra le dio un «feo» a Boyomo, no como crítica destructiva, sino como un toque de atención para «recuperar la atención al cien por cien» de un jugador con un potencial «excepcional».

Con esta victoria, Osasuna suma 10 puntos en 8 jornadas, un balance positivo sustentado en su fortaleza en El Sadar, donde ha sumado 10 de 12 puntos posibles. La asignatura pendiente sigue siendo puntuar fuera de casa. Sin embargo, la remontada ante el Getafe refuerza la moral del grupo. Fernando Ruiz destacó la importancia de ganar partidos así: «Significa el nivel de competitividad que tiene el equipo». Sacar adelante un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba demuestra el carácter de un Osasuna que ahora afronta un calendario exigente con más confianza.

Abel Bretones celebra el primer gol de Osasuna ante el Getafe

CRÓNICA DEL PARTIDO

El Club Atlético Osasuna ha logrado una victoria agónica ante el Getafe C. F. (2-1) en el estadio de El Sadar. El equipo dirigido por Alessio Lisci ha remontado el marcador con goles de Abel Bretones y Catena, sumando tres puntos cruciales en la octava jornada de LaLiga EA Sports.

Dominio alterno en la primera mitad

Osasuna comenzó el partido con una presión alta que le permitió robar balones en campo contrario. Sin embargo, el Getafe fue ganando protagonismo con la posesión y, en el minuto 22, Borja Mayoral adelantó a los azulones al rematar un centro de Luis Milla.

La reacción rojilla no se hizo esperar y, tras varios intentos de Budimir, Abel Bretones igualó el marcador justo antes del descanso. El lateral asturiano conectó un espectacular disparo desde la frontal del área que superó a David Soria.

Remontada en el último suspiro

En la segunda mitad, el partido se mantuvo abierto con ocasiones para ambos equipos. David Soria, el guardameta visitante, se convirtió en una figura clave al desbaratar varias oportunidades claras de Osasuna, incluyendo un lanzamiento de falta de Rubén García y una acción individual de Raúl García de Haro.

LaLiga Foto de el Estadio de El Sadar

La insistencia de Osasuna tuvo su recompensa en el minuto 90. A la salida de un saque de esquina, el defensa Catena conectó un imponente cabezazo que batió al meta azulón, desatando la euforia en las gradas de El Sadar y sellando la remontada.

Con esta victoria, Osasuna suma diez puntos y se afianza en la clasificación. El próximo compromiso del equipo será el sábado 18 de octubre a las 21:00 horas, cuando visite al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.