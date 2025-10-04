El final feliz a los días más duros de Rubén García: "Cuando estaba con él, le decía que quería que volviera a El Sadar a animarme"

Rubén García es uno de los jugadores más queridos por la afición y el vestuario de Osasuna. El valenciano se había perdido los dos últimos partidos ante Elche y Betis por motivos personales y sus compañeros se habían volcado con él, llegando a dedicarle el tanto de Víctor Muñoz ante los ilicitanos. Este viernes reapareció ante el Getafe, fue decisivo con la asistencia del gol de Catena y luego ante los medios explicó todo lo que había pasado.

"He ayudado en lo que he podido, una victoria... no había mejor final del 'cuento'. No sé si estaba escrito, el destino o qué ha pasado. Minuto 90, saco el córner, entiendo que buen centro, gol, todos a celebrar conmigo, yo emocionado... Un vaiven de emociones que también es bonito", explicaba sobre el tanto del central antes de hablar de sus problemas personales: "La vida viene como viene, hay que afrontarla como viene, aunque no es fácil. El fútbol es así, la vida es así. He tenido la suerte de poder dar una asistencia, contento por el final pero queda mucho".

Posteriormente en los medios oficiales de Osasuna contó que todo tenía que ver con la salud de su padre: "Mi padre está súper bien y yo he podido estar aquí con el equipo, que es lo que él quería. Cuando pudo escucharme le dije que me iba a quedar con él, y me dijo que no, que tenía que hacer lo que a mí me gusta y a él le gusta, que es jugar al fútbol. La victoria va para él. Cuando estaba con él, aunque él no me escuchaba, lo único que le decía era que quería que volviera a El Sadar a animarme y apoyarme. Por suerte, lo va a hacer. Mi padre seguro que habrá llorado viendo el partido. A partir de ahora todos los goles irán para él. Soy la persona que soy gracias a él".