Tertulión Rojillo tras el Betis 2 - Osasuna 0: dolorosa derrota y críticas a la “soberbia” del equipo

El Club Atlético Osasuna sufrió una dura derrota por 2-0 en su visita al Real Betis, en un partido marcado por graves errores defensivos que costaron los goles.

La visita de Osasuna al Benito Villamarín se saldó con una derrota por 2-0 que dejó un sabor amargo, no tanto por el resultado como por la forma. El equipo navarro concedió dos ‘regalos’ defensivos que el Betis no desaprovechó para sentenciar el encuentro en la primera mitad. A pesar de una reacción en la segunda parte, impulsada por un cambio táctico de Alessio Lisci que pasó de defensa de cinco a cuatro hombres, los rojillos mostraron algo más de peligro pero fueron incapaces de recortar distancias. La falta de acierto en ataque y la fragilidad defensiva inicial condenaron a un equipo que no encontró la manera de competir eficazmente.

Autocrítica en el vestuario

Tras el pitido final, la autocrítica fue la nota dominante en el vestuario rojillo. El entrenador, Alessio Lisci, no dudó en calificar la actuación de los suyos como “la peor parte de la temporada, sin ninguna duda”. En la misma línea se mostró el pivote Lucas Torró, quien afirmó que fue el peor partido de la temporada. “Estamos bastante dolidos, porque no hemos dado buena imagen”, lamentó el centrocampista, señalando los errores que penalizaron al equipo desde el principio del choque liguero.

La primera parte es muy mala, la peor de la temporada, y gran parte de la culpa es del entrenador.

Falta de humildad a debate

Más allá del análisis del partido, la derrota ha abierto un debate más profundo sobre la actitud del equipo. En el programa ‘Tertulión Rojillo’ de Cope Navarra, el periodista Javier Iborra (Diario de Navarra) señaló una preocupante “soberbia y arrogancia” en el equipo. Iborra calificó el error de Catena como una jugada inexplicable fruto del exceso de confianza. “Si regateas ahí es porque te quieres lucir”, criticó, para después sentenciar que el camino de Osasuna siempre ha sido el sufrimiento y la humildad, no una sensación de superioridad impostada.

«Per aspera ad astra», a través del sufrimiento hacia las estrellas. Y eso es Osasuna, la humildad.

El resto de analistas en la tertulia aportaron matices. Javier Salvador destacó que, salvo Moy Gómez, casi ningún futbolista estuvo a la altura, mientras que Julio González defendió a Lisci de la responsabilidad en fallos individuales. También se puso sobre la mesa la idoneidad de la defensa de cinco hombres, que parece penalizar el juego ofensivo, y la escasa rotación de jugadores por parte del técnico, un aspecto que ya se criticó a su predecesor. La falta de frescura en piezas clave como Torró o Moncayola empieza a ser una preocupación.

Con esta derrota, Osasuna se queda decimotercero en la tabla con siete puntos, solo dos por encima del descenso. La presión aumenta de cara al próximo partido contra el Getafe de Bordalás en El Sadar, una cita clave para recuperar sensaciones y sumar puntos en casa. La mejor noticia para Lisci es la reincorporación de Rubén García a los entrenamientos, un jugador llamado a ser fundamental para aportar la fluidez ofensiva que tanto se echa en falta. El equipo necesita reaccionar de inmediato para no complicarse en la clasificación.