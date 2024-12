Pedro Martín desvela en Tiempo de Juego el brutal dato goleador de Ante Budimir en 2024: "El que más"

Ante Budimir está viviendo en 2024 su mejor año de cara a gol. El croata suma esta temporada nueve goles que le sitúan con los mejores artilleros de la liga. Su nombre es ya el de la estrella de este Osasuna y se lo rifan en las ligas Fántasy por sus impresionantes números.

El delantero rojillo es un tipo normal, si no fuera por su tremendo instinto goleador pasaría desapercibido. No tiene tatuajes, no hace excentricidades, ni quiere los focos. Él solo quiere que le pasen balones para marcar goles. Entrena y se prepara a conciencia para ese momento, para llevar el balón a la red.

EL DATO DE ANTE BUDIMIR

Pedro Martín desveló en Tiempo de Juego que ya es el máximo goleador de la historia de Osasuna en un año natural. El delantero rojillo lleva en 2024 la friolera de 18 tantos, unas cifras que le ponen por delante de otras leyendas como Urban, Rosado o Pandiani.

Además, a falta de tres partidos de liga en el presente año, Budimir está como cuarto futbolista con más goles de la liga. Le superan, de momento, Lewandowski, Sorloth y Vinicius. Al brasileño, que le supera por un gol, lo tiene a tiro.

INICIO DE TEMPORADA ESPERANZADOR

Los nueve tantos en quince jornadas le ponen a Ante Budimir ante uno de los mejores arranques de la historia de Osasuna. Le superan Vergara y empata con Iriguibel. Budimir es ya historia y leyenda de Osasuna. Goleadores más recientes como Jan Urban o Chimy Ávila que hicieron inicios de temporada inolvidables ya están por detrás.