Desvelan el futuro inmediato en España de Álvaro Morata a Juanma Castaño: "Su objetivo prioritario es volver"

Mientras la Selección Española hacía historia con un nuevo triunfo ante Francia en la Liga de Naciones, un nombre propio brillaba por su ausencia sobre el césped: Álvaro Morata. El capitán no disputó ni un solo minuto del vibrante encuentro que terminó con un 5-4 frente al combinado galo, y su situación ha abierto un debate sobre su papel actual y su futuro inmediato.

En El Partidazo de COPE, el tema no pasó desapercibido. Miguel Ángel Díaz fue directo: “Me ha llamado mucho la atención que Álvaro Morata no jugó ni un solo minuto. No ha calentado. Ha hecho cinco cambios el seleccionador”. La afirmación remarcaba una ausencia que sorprendió incluso a los analistas más cercanos al combinado nacional, especialmente teniendo en cuenta que el delantero no arrastra ningún problema físico.

Alamy Stock Photo Álvaro Morata de España regatea durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA entre Países Bajos y España en el Stadion Feijenoord el 20 de marzo de 2025 en Róterdam, Países Bajos.

Juanma Castaño lo confirmó tajante: “No tiene ningún problema físico, Morata”. Con seis goles en la liga turca y uno en la Copa, las cifras no deslumbran, pero tampoco justifican una desaparición total del terreno de juego. La situación se agrava si se suma que en la anterior convocatoria, Luis de la Fuente también apostó por dejarlo en el banquillo, como ocurrió ante Países Bajos en Mestalla.

Un cambio de rumbo necesario

La noticia más relevante llegó de la mano del periodista Roberto Morales, que desveló en directo el plan del delantero: “Morata tiene un objetivo inmediato: volver a España. En España va a tener más brillantez, más participación. Se va a ganar con más méritos deportivos la presencia en la selección”. Esta confesión arroja luz sobre un movimiento que muchos interpretaron como extraño: su marcha a Turquía, lejos de los focos principales del fútbol europeo, no ha terminado de consolidarle como referencia indiscutible para el seleccionador.

A pesar de ostentar el brazalete de capitán, su sitio en la convocatoria del Mundial 2026 no está garantizado. Juanma Castaño lo resumió así: “Yo no le veo el puesto garantizado para el Mundial, con otro año como este”. Y es que el rendimiento de Ayoze Pérez, señalado por Miguel Ángel Díaz como “el nueve en la cabeza de De la Fuente”, podría desplazar al madrileño definitivamente.

EFE Los jugadores de la selección española de fútbol Álvaro Morata (2d), Óscar Mingueza (d), y Dean Huijsen (i) durante el entrenamiento del equipo este sábado en Las Rozas, Madrid

Joseba Larrañaga puso sobre la mesa otro argumento importante: “La ascendencia sobre el grupo es muy importante”. Una razón más para explicar por qué sigue apareciendo en las listas, aunque su protagonismo en el campo sea cada vez menor. Como apuntó Paco González: “Hay gente que va a ir con él de la mano”.

La selección, su único refugio

Roberto Morales también reflexionó sobre la particular trayectoria del delantero: “La estabilidad en la carrera de Morata la ha encontrado en la selección, que quizás sea donde es más difícil tener continuidad”. La frase resume la paradoja de Morata, un jugador que nunca logró anclarse en un club a largo plazo, pero que ha sido una constante —aunque discutida— en la selección española.

España, por su parte, sigue adelante con paso firme. La victoria ante Francia, con exhibición de Lamine Yamal, Nico Williams y Unai Simón, reaviva el sueño de conquistar dos títulos consecutivos en la Liga de Naciones. Mientras tanto, el futuro de Álvaro Morata parece que pasa, inevitablemente, por regresar a LaLiga para mantener viva su candidatura a estar en el Mundial de 2026.

Porque, como recordó Manolo Lama en la tertulia: “Va a ir. Porque no hay nueves. Y si los hubiera…”. Pero esa escasez de delanteros puros ya no es suficiente argumento si el rendimiento no acompaña.

El próximo domingo, España buscará su tercer título consecutivo en Múnich, esta vez ante Portugal. Morata, capitán sin minutos, ya piensa en su regreso al fútbol español para no perder el tren de la selección.