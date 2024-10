Paco González avisa en Tiempo de Juego de lo que le puede pasar a Osasuna con dos delanteros: gol a los diez segundos

Paco González lo volvió a hacer en Tiempo de Juego. El director del programa anunciaba qué es lo que podía suceder en el momento en el que el entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, ponía a la vez a dos delanteros centros contra el Getafe.

Tan solo diez segundos más tarde sucedía, gol de Osasuna. Ante Budimir, de un gran disparo cruzado con la izquierda, lograba anotar y empatar el partido. Rubén Martín, el narrador del partido, no podía evitar al cantar el gol decir un "como decía Paco".

Con 1-0 para el Getafe en el Marcador, Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, hace dos cambios, cambia el sistema y pasa a jugar con dos delanteros. Paco González dice en ese momento lo siguiente: "Pues mira, cuando metió dos nueves el Mallorca en Barcelona. Cambió el partido radicalmente. No había tirado en todo el partido y acabó tirando más veces que el español. Ahora junta dos nueve. Ya veremos cómo le va".

Diez segundos más tarde de decir eso Paco, marcaba gol Osasuna. Rubén Martín cantaba el gol y decía que al sacar dos nueves, "como decía Paco", tiraban a puerta. Y marcaban.

GETAFE 1 - OSASUNA 1

El Club Atlético Osasuna sumó un punto en su visita al Getafe Club de Fútbol en un partido muy exigente y trabajado. El conjunto azulón se adelantó en el marcador y neutralizó a los rojillos en la primera hora de partido. Sin embargo, Vicente Moreno agitó el encuentro con los cambios y encontró el premio del gol gracias a una genialidad de Budimir. En el tramo final, los navarros quisieron más y terminaron mejor.

El encuentro transcurrió de la manera prevista. Los duelos aéreos y las segundas jugadas fueron determinantes sobre el verde del Coliseum. Osasuna, que tuvo mucha posesión de balón, no fue capaz de inquietar a un Getafe que en una acción tras un saque de banda y un posterior centro lateral encontró el 1-0. Con la diferencia en el marcador, los de Vicente Moreno se toparon con un muro ante el que no fueron capaces de hacer daño durante la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el Getafe salió con una marcha más y dispuso de varios acercamientos que estuvieron cerca de suponer el 2-0. Sin embargo, el marcador no se movió. Vicente Moreno metió mano al encuentro con cambios en el minuto 58 y dos minutos después recibió el premio del gol. Bryan filtró un pase para un Budimir que controló, encaró, recortó y puso el balón en la base del palo de la portería de un David Soria que no pudo evitar el 1-1. Con la igualada, el conjunto navarro mejoró, dio un paso adelante y tuvo más presencia en área rival. Pese a ello, los rojillos no consiguieron el gol de triunfo, llegándose a la conclusión del partido con el 1-1 en el marcador.

De esta manera, el Club Atlético Osasuna suma 15 puntos después de haberse disputado nueve jornadas de LaLiga EA Sports y se marcha al parón FIFA instalado en las posiciones altas de la tabla. Además, con este empate el equipo de Vicente Moreno encadena su segundo partido como visitante sin conceder una derrota. El próximo compromiso liguero será el sábado 19 de octubre a partir de las 16:15 horas frente al Real Betis en El Sadar.

TRES INTERNACIONALES

Tras el partido contra el Getafe, Osasuna va a continuar con los entrenamientos hasta el próximo partido de liga. Los rojillos tienen parón por selecciones y volverán a la competición el próximo sábado 19 de octubre contra el Betis.

El goleador de Osasuna, Ante Budimir, se marcha con Croacia a jugar la UEFA Nations League ante Escocia (12 de octubre) y Polonia (15 de octubre).

Enzo Boyomo acude con la selección absoluta de Camerún para los clasificatorios de la Copa de África los días 11 y 14 de octubre.

Bryan Zaragoza vuelve a una convocatoria de la selección española y se convierte en el jugador número once de la historia de Osasuna en ir convocado con España mientras juega con Osasuna. España jugará el 12 y 15 de octubre contra Dinamarca y Serbia respectivamente.