Osasuna sigue ganando fuera de casa y logra tres puntos en Mestalla

Un espectacular gol de Nacho Vidal de chilena le da la victoria a Osasuna en el último suspiro (1-2) contra el Valencia. Los de Jagoba Arrasate han ganado los dos partidos que han jugado fuera de casa. NO TE PIERDAS EL RESUMEN EN VÍDEO DEL VALENCIA 1 - OSASUNA 2





El oportuno premio para Nacho Vidal El lateral de Osasuna logra su primer gol con la camiseta rojillo tras 158 partidos Alberto SanzPamplona 28 ago 2023 - 10:21

?? Recordatorio:



OSASUNA NUNCA SE RINDE



pic.twitter.com/fJwXKOZQ2l — C. A. OSASUNA (@Osasuna) August 27, 2023

Osasuna logró un agónico triunfo Mestalla. Aimar adelantó a los rojillos desde el punto de penalti en la primera mitad y Hugo Duro puso el empate en el 80, pero Nacho Vidal en el útlimo minuto dio la victoria a los rojillos con un espectacular gol de chilena.

El partido comenzó muy igualado sin grandes acercamientos a las áreas hasta que Ibáñez fue el más listo en el centro del campo, recuperó un balón y superó a la defensa local para plantarse solo en el área. Así, cuando se disponía a rematar en el mano a mano fue derribado por Thierry R. y el colegiado, tras revisarlo en el VAR, señaló el penalti. Aimar no falló y puso por delante a los rojillos.

Con el 0-1, el partido se abrió y el Valencia buscó el empate con acercamientos por ambas bandas, pero tanto la defensa rojilla como S. Herrera se mostraron muy seguros. Por su parte, el conjunto de Jagoba Arrasate encontró también más espacios y llegó con riesgo al área local. Jose Arnaiz con un disparo desde la frontal y Catena, al cabecear una falta, tuvieron las mejores oportunidades.

Ya en la segunda parte, el Valencia intentó buscar el empate con centros laterales, pero de nuevo la defensa rojilla y S. Herrera impidieron los posibles remates peligrosos. Por su parte, Osasuna intentó contactar con Raúl en la delantera y llegar por ambas bandas, pero el Valencia se mostró seguro. Finalmente, el Valencia logró empatar en los instantes finales de partido con un remate de cabeza de Hugo Duro. Con el empate, el conjunto local busco la victoria y S. Herrera tuvo que realizar dos grandes intervenciones ante J. Guerra, primero a un potente disparo y luego con un remate a bocajarro. Sin embargo, en el último minuto de partido, Nacho Vidal, que regresaba a los terrenos después de lesionarse la pasada temporada el 25 de abril frente al Cádiz, marcó un espectacular gol de chilena para dar el triunfo a los rojillos.

Valencia C. F.: Mamardashvili, Diakhaby (A. Almeida, m.46), G. Paulista (Cristhian, m.74), J. Guerra, Hugo Duro, Thierry R., Gayà, Cenk, Diego López (Canós, m.74), Pepelu, Fran Pérez (Foulquier, m.58).

C. A. Osasuna: S. Herrera, Juan Cruz, David García, Aimar (Moncayola, m.67), Kike Barja (Nacho Vidal, m.46), Areso (R. Peña, m. 77), Ibáñez, Jose Arnaiz (J. Mojica, m.67), Raúl (Budimir, m.74), Catena, Iker Muñoz.

Árbitros: Pulido Santana (comité canario), asistido por Escuela Melo y Fernández González. Amonestó con amarilla a Thierry R., Diakhaby y Hugo Duro por el Valencia, y por Osasuna a Kike Barja, Iker Muñoz y Budimir.

Goles: 0-1 (m.24): Aimar (pen.) 1-1 (m.80): Hugo Duro. 1-2 (m.95): Nacho Vidal.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla con 42.474 espectadores.

El próximo partido de los rojillos será el jueves, 31 de agosto (20:30 horas), visitando al Club Brugge en la vuelta del playoff de acceso de la UEFA Conference League. En LaLiga EA Sports, el siguiente compromiso de los rojillos es contra el FC Barcelona el domingo 3 de septiembre (El Sadar, 21 horas).

Jagoba Arrasate: "Hemos tenido la fe de ir con todo y nos llevamos una victoria súper importante"

El entrenador rojillo dio gran valor al partido de los rojillos en Mestalla

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa tras la victoria en Mestalla. "Hemos tenido la fe de ir con todo en el último córner y nos llevamos una victoria que para nosotros es súper importante", resaltó el técnico.

El entrenador rojillo analizó el partido y comentó que en el "primer tiempo hemos estado bien y el gol nos ha dado esa confianza, ese poso, y prácticamente no hemos sufrido y en el segundo tiempo el Valencia ha ido a más y, sobre todo, en ese último cuarto de hora nos ha hecho sufrir de lo lindo". "Nos han empatado y cuando pero estaban las cosas o más estábamos sufriendo, hemos tenido la fe de ir con todo en el último córner y nos llevamos una victoria que para nosotros es súper importante", añadió.

Igualmente, el técnico de Berriatua destacó que "para nosotros todos los jugadores son importantes y el año pasado ya lo demostramos avanzando en la Copa del Rey y jugando muchas veces con siete u ocho cambios como ha sido el caso, pero tenía plena confianza en que el equipo iba a rendir porque les veo entrenar y era el momento de hacer los cambios porque veníamos de un partido el jueves". "Creo que al final del partido sí que se ha notado un poco eso, la inactividad de algunos, que han podido pedir el cambio, alguno que venía fatigado del jueves también, y el mérito del Valencia también que con el cambio de sistema, con ese 3-5-2 nos han hecho sufrir, correr de lado a lado, ya no llegábamos, los centrales no podían hacer cobertura porque tenían una marca uno para uno y ahí hemos sufrido. La suerte ha sido un poco mantenernos en el partido y sobre todo en el último córner ir con todo, porque no solo es el remate, es la prologación, sabíamos que era la última opción, hemos ido con todo, hemos tenido fé y hemos tenido la fortuna de hacer el gol", señaló.