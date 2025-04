Osasuna ante un mes de abril para cerrar la permanencia

Osasuna afronta un mes de abril en el que debería dejar la permanencia sellada antes de medirse a tres rivales de entidad y con ambiciosos objetivos como Villarreal, Betis y Atlético de Madrid.

A diferencia de hace unos meses, cuando todo eran sonrisas y recurrentes conversaciones sobre la vuelta a Europa del cuadro rojillo, en este momento el objetivo ya es otro.

Con el alcance de la caída libre todavía por determinar, Osasuna inició el mes de abril regalando un empate en Leganés, el decimocuarto del curso. Ahora, con ocho jornadas sin lograr la victoria y con 35 puntos en la clasificación, el cuadro navarro espera vivir el mes de mayo con tranquilidad cumpliendo en los tres siguientes partidos.

Este domingo, el equipo se medirá ante un rival directo como el Girona, al que tan solo aventaja en un punto. Ambos llevan los mismos partidos sin ganar, lo que hace de vencer una necesidad para cambiar la dinámica cuanto antes.

Todavía sin Bryan Zaragoza, se espera que Vicente Moreno no realice rotaciones, confiando en la práctica totalidad del once inicial visto sobre Butarque, una idea que no parece moverse de la cabeza del míster valenciano a pesar de la situación del equipo.

El domingo 20, Osasuna visita a un Valladolid colista que vive un momento dramático, con una hinchada muy enfadada con la deriva de la entidad. Un estadio en el que pescar en río revuelto.

De no conseguir ningún punto en estos dos choques, el jueves 24 de abril El Sadar debería ser una olla a presión. El Sevilla, otro rival en horas bajas y con una situación límite en la directiva, visitará Pamplona para cerrar un abril crucial.

Posteriormente, llegará un nuevo tramo con otro aroma y de diferente complejidad. Villarreal, Betis y Atlético, tres fuertes oponentes que miran a Europa, en el que caso de los dos primeros, y quien sabe si al título, en el caso de los colchoneros.

Por tanto, y para no llegar con apuros, Osasuna debería dejar los deberes hechos en los próximos 15 días sumando 4 o 5 puntos que pusieran tierra de por medio con el descenso.