Osasuna aguarda muy atento el final del mercado de fichajes: no quieren salidas, piden la cláusula, y se busca defensa

El Club Atlético Osasuna sigue disfrutando del triunfo y del gran primer tiempo que realizó frente al Valencia en El Sadar. Mientras tanto, el trabajo en los despachos rojillos no cesa. Siguen muy atentos al mercado, posibles efectos dominó y probables gangas de última hora. Braulio y Cata acostumbran a buscar un “mirlo blanco” al final del mercado de fichajes. Ese jugador diferente que le pueda dar algo extra al equipo. La afición está esperanzada con que hagan un nuevo Budimir, Abde o Bryan.

De momento, la prioridad es buscar un defensa. La salida de Unai García y la lesión de Iker Benito las hace estar rastreando el mercado. Nombres como los de César Azpilicueta o Jerry St. Juste están en la lista, pero hay más nombres que está manejando el club. De momento, Jon “Comodín” Moncayola ya ha demostrado que puede jugar, además de en el centro del campo, de lateral e, incluso, de carrilero. Su partido frente al Valencia vuelve a abrir el debate sobre todo lo que aporta en banda al equipo.

CA Osasuna Braulio Vázquez

El club rojillo está tranquilo, ya que tiene piezas de recambio. Los teóricos titulares en defensa de Alessio Lisci son Rosier, Boyomo, Catena, Cruz y Bretones (contra el Valencia no jugó Abel al estar sancionado). A esos nombres hay que sumar a Herrando, Benito (cuando se recupere), Moncayola (ha demostrado su gran nivel también en esas posiciones), Osambela (ha demostrado en pretemporada condiciones por salida de balón y velocidad), o jugadores del promesas como Chasco.

Unas variantes que le permiten al club no tener que acudir al mercado a la desesperada, por lo que no tienen prisa ni harán locuras, pero entienden que otro defensa puede subir el nivel del equipo y están analizando las opciones.

LOS QUE HAN LLEGADO

Además del técnico, Alessio Lisci, han llegado Rosier y Víctor. Uno para hacer de Areso y otro, salvando las distancias, para hacer de Abde o Bryan. El lateral francés ya sabe lo que es jugar en Primera División y ya ha gustado a la afición rojilla. Muñoz ya ha demostrado velocidad, descaro y regate. Un partido en El Sadar le ha bastado para ganarse a la afición. Dos aciertos de la dirección deportiva para afrontar la temporada.

NUEVO CANTERANO

CA Osasuna Asier Osambela antes de salir al campo de El Sadar en el Osasuna-Valencia

Asier Osambela se ha hecho un hueco en el primer equipo. Contra el Valencia jugó en el centro del campo, pero en pretemporada ha demostrado que le puede dar una alternativa más al equipo jugando como central. Esa variante de ser un jugador polivalente le puede valer ser un buen comodín para Lisci.

Braulio Vázquez en COPE Navarra

REGRESO DEL MEJOR MOI GÓMEZ

Una de las grandes alegrías para el club y para la afición es el nuevo aura de Moi Gómez. Ha realizado una gran pretemporada, a la que llegó más fino que nunca. Pero en los dos partidos ha mostrado una intensidad y una implicación que recuerdan al Moi de los primeros seis meses en Osasuna en los que deslumbró a la afición de El Sadar.

CA Osasuna Moi Gómez en una acción del Osasuna - Valencia

“Recuperar la mejor versión de Moi” ha sido una de las principales asignaturas de Osasuna. Saben que es un jugador que puede ser diferencial por su juego. Maneja las dos piernas, es bueno en la organización, en pases cortes y diagonales. Además, junto con Aimar, pueden darle velocidad al juego para atacar o dormir un partido con sus pases.

Puede ser el mejor “fichaje” de Osasuna si se confirma que se alarga en el tiempo que vuelve la mejor versión de Moi.

REFUERZOS ARRIBA

De momento, el club está centrado en el defensa. Entienden que con el sistema de carrileros no es necesario otro jugador arriba. Raúl García, Kike Barja o Rubén García son futbolistas de confianza para ser titulares o para dar aire fresco al equipo desde el banquillo. Barja y Rubén pierden algunas opciones de ser titulares con el sistema de tres centrales, pero seguro que tendrán oportunidades durante el año. Raúl García hizo buenos minutos contra el Valencia, pero el segundo fichaje más caro de la historia de Osasuna necesita más minutos que en las dos últimas temporadas.

Un “mirlo blanco” a buen precio sería la excepción para que se hiciera una incorporación arriba. Desde el club son conscientes que no es fácil, que ese jugador diferente y con velocidad se paga caro, pero están atentos por si acaso se presenta la opción. El mercado marcará qué hace Osasuna.

no quieren salidas

Enzo Boyomo es el jugador que más "peligro" tiene de poder salir. El central sigue deslumbrando con su nivel y hay equipos interesados. Osasuna se remite a la cláusula de rescisión que es de 25 millones. El joven central camerunés tiene en invierno la Copa de África. Llegó del Valladolid por 5 millones y una variable de 500.000 euros que cumplirá en breve. El Valladolid tiene un 10% de una posible venta.