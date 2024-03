Manolo Lama cree que "el Madrid se juega la liga" contra Osasuna y que el partido "es una final"

Osasuna y Real Madrid se enfrentan el sábado a las 16:15 en el Estadio de El Sadar. El partido lo contará en directo Tiempo de Juego con la narración deManolo Lama. El periodista analiza en COPE Navarra que en el encuentro que se va a disputar en el feudo rojillo "el Madrid se juega la liga" y considera el partido una final para los de Ancelotti.

Lama: "El Madrid se juega la liga"

Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' explica cómo llega el Real Madrid al partido con Osasuna en El Sadar El equipo de Ancelotti no pierde desde el pasado 24 de septiembre, era la jornada seis. Jagoba Arrasate sabe lo que es empatar contra el Madrid, pero no le ha ganado todavía Alberto SanzPamplona 13 mar 2024 - 14:05

Jagoba Arrasate llega al partido sin poder contar con los lesionados Kike Barja, David García, Aimar Oroz ni Rubén Peña. Por su parte, Carlo Ancelotti, no podrá contar con Jude Bellingham por sanción, ni con los lesionados Courtois, Miliato y Alaba.

El Madrid favorito

Manolo Lama: "Si tuviera un euro ahorrado, ya te digo no lo iba a apostar por vosotros (Osasuna)"

Para Lama el Real Madrid es favorito. Los datos así corroboran la opinión del periodista. Jagoba Arrasate no sabe lo que es ganar el Madrid, aunque ha logrado hacer buenos partidos e incluso empatar. Por su parte, los de Ancelotti no pierden en liga desde el pasado 24 de septiembre contra el Atlético de Madrid.

Una trayectoria que hace poco previsible que ganen los rojillos, tanto es así que Lama no encuentra "muchos brotes verdes para dar ánimos a la afición rojilla". Manolo considera que "con todos mis respetos, ya no jugáis nada. Entonces, yo creo que ese plus de motivación lo van a tener los madridistas"

El Sadar es uno de los factores que juegan a favor de Osasuna. Lama entiende que "cuando pisen el estadio y vean a su público rugir lo van a dar todo". Una motivación para los jugadores de Jagoba Arrasate puede ser lograr batir al Madrid tras 22 jornadas y ser el único equipo, hasta el momento, que gana a los de Ancelotti. El periodista lo explica diciendo que te "puedes ponerte la estrella de decir 'nosotros hemos ganado al Madrid'".

Lama sobre El Sadar: "Cuando pisen el estadio y vean a su público rugir lo van a dar todo"

Desde que Osasuna regresase en 2016 a Primera División y regresase en 2019 Manolo Lama ha acertado todos los pronósticos en los duelos entre rojillos y blancos. En esta ocasión, una vez más, lo tiene claro Manolo: "si tuviera un euro ahorrado, ya te digo no lo iba a apostar por vosotros (Osasuna)"

Sorteo de Champions

El Real Madrid, además del partido contra Osasuna, estará muy pendiente del sorteo de Champions que se celebrará el viernes y en el que conocerá a su rival en cuartos de final de la competición Europea. Los de Ancelotti conocerán también el hipotético rival de semifinales en caso de superar la siguiente ronda.

Partidos de selecciones nacionales

Tras el partido que se va a celebrar en El Sadar los futbolistas internacionales de Osasuna y Real Madrid acudirán a la cita con sus selecciones en un nuevo parón liguero.

Audio