mediodía cope en la mancha | 28 nov 2025

Presentación vinos jóvenes 2025 de la DO La Mancha en Madrid

Los vinos de la Denominación de Origen La Mancha culminan los días de promoción previos a la Navidad con la puesta de largo de los nuevos caldos 2025. 23 bodegas se dieron cita en el Hotel Palace de Madrid para que cientos de curiosos degustaran la nueva añada 2025. Cope La Mancha ha estado presente con un especial desde la capital de España.

Especial desde el Hotel Palace de Madrid, presentación de los vinos jóvenes 2025 de la DO La Mancha
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura21:36 min escucha

