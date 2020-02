Juan Villar se despide en una carta de la afición rojilla

Juan Villar sale cedido de Osasuna tras el acuerdo con el Rayo Vallecano. El delantero, pieza clave en el ascenso rojillo y en el título de campeones de Segunda División de Osasuna, se ha querido despedir del club y de la afición.

Así ha publicado Osasuna su despedida:

Esta mañana, el Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Rayo Vallecano para la cesión de Juan Villar hasta el final de la presente temporada, con una opción de compra obligatoria para el conjunto madrileño en caso de ascenso a LaLiga Santander. Tras hacerse oficial la operación, el delantero onubense ha querido dedicar unas líneas a la entidad rojilla:

Quiero empezar esta carta acordándome de lo que viví la temporada pasada en Osasuna. Fue inolvidable e irrepetible. Y no sólo me refiero al ascenso, sino a la forma en la que lo conseguimos. Sinceramente, viví experiencias que jamás pensaba que iba a vivir. Por todo ello, me ha costado mucho tomar esta decisión. Siempre estaré eternamente agradecido al Club y a la afición, pero espero que todo el mundo comprenda que mi situación a día de hoy no era sencilla y lo que me pedía el cuerpo y la mente era competir. Por eso he tomado esta decisión, que no sé si será un "adiós" o un "hasta luego". En cualquier caso, estoy seguro de que nos vamos a ver muy pronto, porque Pamplona siempre será mi casa y en El Sadar siempre estará mi gente. No quiero acabar esta carta sin dar las gracias a Braulio y Cata por todo, también al cuerpo técnico y, sobre todo, a mis compañeros por su apoyo en estos últimos meses que han sido un poco duros para mí. También quiero dar las gracias al presidente, al resto de la junta directiva y a Fran Canal por su ayuda. Afición, gracias por estar siempre ahí. Estoy convencido de que Osasuna logrará el objetivo y conseguirá quedarse entre los mejores, porque sin duda es uno de los mejores.

Un fuerte abrazo a todos de un rojillo para siempre.

Juan Villar Vázquez.