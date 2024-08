Iker Benito tras renovar como rojillo: “Me encuentro cómodo como para seguir en Osasuna”

El jugador de Osasuna Iker Benito ha afirmado sentirse “cómodo” para formar parte del equipo este curso, tras renovar su contrato hace unos días hasta el 2027.

“Es un paso adelante para mí. Después de la cesión he crecido mucho como jugador y esta renovación es importante en mi carrera. Estoy agradecido y ahora solo queda trabajar y tomar las decisiones que haya que tomar, pero siempre de la mano”, ha iniciado su comparecencia el jugador de 21 años, quien a partir de ahora contará con una cláusula de 12 millones de euros en LaLiga EA Sports.

Durante la rueda de prensa, el futbolista de Miranda de Ebro ha dicho sentirse “mucho mejor jugador” que en las anteriores pretemporadas con el primer equipo tras su cesión al Andorra el curso pasado. “Estoy siendo más maduro”, ha reconocido.

“Quitando el descenso todo ha sido muy positivo para mí. He vivido situaciones que no había vivido nunca, era la primera vez que salía de casa y he aprendido mucho. Se han dado muchas situaciones en el campo que en el fútbol profesional no había vivido en el poco tiempo en Osasuna”, ha recordado Benito sobre su paso por el Andorra.

Del trato con el nuevo entrenador del equipo, Vicente Moreno, Benito ha explicado que los entrenamientos han sido “muy intensos” desde el primer momento, una pretemporada en la que “nos tenemos que adaptar rápido a lo que nos pide. Estamos contentos y captando las ideas rápido”.

No cree que su continuidad dependa del rendimiento en las primeras jornadas de Liga: “Creo que la pretemporada está para eso, el míster me ha visto y la decisión que tomemos va a ser lo mejor. Tomaremos una decisión de la mano”.

“Veo muy bien al grupo. Es el mismo y nos conocemos todos a la perfección. Cuando llegué estaba todo igual a cuando me fui, es lo bueno que tiene Osasuna”, afirma sobre cómo ve al equipo el jugador que debutará el sábado 17 en casa ante el Leganés.

“Me siento valorado y por eso hemos tomado la decisión de renovar. Soy consciente de las condiciones que tengo y de las cosas en las que debo mejorar. Tengo que aprovecharlo para aportar al equipo”, ha finalizado el extremo rojillo.