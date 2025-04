Budimir iguala su mejor registro goleador en Primera División, 16 tantos en liga con Osasuna: "Van a venir goles"

Ante Budimir sigue marcando goles con la camiseta de Osasuna. El delantero croata marcaba contra el Girona el 1-0. El cisne de Zenica iguala los 16 tantos de la pasada temporada, le quedan siete partidos por delante para superarse y seguir en los puestos cabeceros del pichichi. Veremos hasta dónde le llega el fútbol rojillo al atacante.

BUDIMIR EN MOVISTAR

Tras el partido Ante Budimir hablaba en los micrófonos de Movistar y decía lo siguiente: "Un gol especial porque me vuelvo mucho de atrás, antes de cinco, seis años, cuando había una racha de primeros cinco, seis jornadas en Mallorca, y cuando Vicente me coge y me dice, Budi, no me interesa, no has marcado, pero estás haciendo tu trabajo y yo sé que goles van a venir. Y desde ahí llegan mis goles, no en primeros en la liga, metió hasta 13, y no hasta 13 hasta hoy y me gustó esa confianza que me dio"

Luego añadió que "Y esta semana también, lunes, martes, me coge y me dice casi las mismas palabras. Y de verdad no necesitaba esa palabra porque sabía que voy a marcar hoy dos, pero agradezco a él. Ahora, y antes de siete años, dar confianza, de decirme, si estás haciendo lo que te pido, yo sé que van a venir goles. Y han venido, hemos ganado, y lo aprecié mucho esto de dar esa confianza y continuidad".

Respecto al próximo encuentro contra el Valladolid afirma que "tiene que ser un partido de la vida, porque es importante para dos cosas, para cerrar algunas especulaciones, y para ponernos donde yo cre que objetivamente podemos estar, en media tabla arriba".

Agradecimiento de vicente moreno

Vicente Moreno estaba feliz tras el partido. No era para menos, Osasuna ponía distancia con el descenso y volvía a ganar tras una racha de resultados sin victorias. El técnico rojillo decía lo siguiente sobre Budimir: "Especialmente le agradezco o gesto que ha tenido, porque uno en primera persona también sufre, entonces cuando un jugador que tiene un gesto... Parece que los entrenadores ni sufrimos ni sentimos, pero también lo agradecemos. Públicamente, le quiero agradecer a Budi que haya tenido ese gesto bonito hacia mí".

ANTE BUDIMIR EN PRIMERA DIVISIÓN

Ante Budimir ha tenido varias temporadas destacadas en Primera División, marcando goles importantes para sus equipos. A continuación, se detalla su rendimiento por temporada:

Temporada 2019/2020

En su primera temporada en Primera División con el Mallorca, Budimir anotó 13 goles en 35 partidos. Aunque el equipo descendió al final de la campaña, el delantero croata dejó una buena impresión como goleador, destacando por su capacidad para marcar en momentos clave. Además, la campaña anterior ayudó al Mallorca a subir de Segunda a Primera con cinco goles en 18 partidos.

Temporada 2020/2021

Ya como jugador de Osasuna, Budimir marcó 11 goles en 30 partidos de liga. Su aportación fue fundamental para que el equipo navarro lograra la permanencia en Primera División. Además, sumó un gol en la Copa del Rey, alcanzando un total de 12 goles en todas las competiciones esa temporada.

Temporada 2021/2022

En esta campaña, Budimir anotó 8 goles en 28 partidos de liga y añadió otro tanto en la Copa del Rey. Aunque sus cifras bajaron ligeramente respecto al año anterior, continuó siendo una pieza importante en el ataque de Osasuna.

Temporada 2022/2023

Otra temporada con 8 tantos en liga para Ante Budimir con la camiseta rojilla. Disputó 31 partidos en esa campaña.

Temporada 2023/2024

Budimir vivió una temporada histórica con Osasuna al marcar 16 goles en liga, convirtiéndose en el segundo máximo goleador histórico del club en una sola campaña. Este rendimiento excepcional lo llevó a ser elegido como el "Jugador brillante del año" por los aficionados rojillos.

Temporada 2024/2025

En lo que va de la temporada actual, Budimir ha marcado 16 goles esta temporada, manteniendo un promedio de 0.59 goles por partido. La mayoría de sus tantos han sido como local (13), consolidándose como uno de los delanteros más efectivos de La Liga.

La trayectoria de Ante Budimir en Primera División refleja su consistencia y capacidad goleadora, convirtiéndolo en un referente ofensivo para los equipos que ha representado.