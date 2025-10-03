Bordalás se deshace en elogios hacia Osasuna antes de poner a prueba con su Getafe la solidez de El Sadar

El partido que enfrenta esta noche a Osasuna y Getafe en El Sadar (21:00 horas) se presenta con visiones distintas desde ambos banquillos. Mientras Moncayola lo ha calificado como "una final", el técnico rojillo, Alessio Lisci, prefiere verlo como "un partido importante", a diferencia de un José Bordalás para quien todos los encuentros son decisivos.

Un Getafe mermado pero competitivo

El conjunto azulón visita Pamplona con un balance de tres victorias, dos empates y dos derrotas, aunque encadena tres partidos sin ganar. Pese a ello, desde el club madrileño ponen en valor los once puntos que suman en la clasificación, especialmente teniendo en cuenta que solo disponen de un delantero sano en la plantilla, Borja Mayoral.

Liso, concentrado con la selección española en el Mundial sub-20 es baja. Esta situación ha obligado a Bordalás a improvisar, y todo apunta a que Mario Martín podría acompañar a Mayoral en el ataque. A última hora, además, se ha caído de la lista el portero suplente, Letáček.

La gran sorpresa en la convocatoria del Getafe ha sido la inclusión de Juanmi Jiménez. El delantero se ha perdido toda la pretemporada por una lesión de rodilla y, según confirmó el propio Bordalás, tiene el "alta médica, pero no competitiva" por su evidente falta de ritmo. Su presencia en el viaje a Pamplona podría ser una estrategia "para hacer piña o quizá para despistar", según el técnico.

Bordalás, el gran estandarte azulón

La figura de José Bordalás es capital en el Getafe, hasta el punto de ser considerado la gran estrella del equipo por encima de cualquier futbolista. "Aquí te traen a Messi, y a la gente no le hace tanta ilusión ni le quiere tanto como tener a Bordalas en el Getafe", ha comentado la periodista de COPE Gemma Santos.

El técnico alicantino, descrito como un "vendedor brutal en la rueda de prensa", mantiene una relación particular con los medios, ofreciendo pocos titulares y sin dar pistas sobre el estado de sus jugadores. Sin embargo, no ha escatimado en halagos hacia Osasuna, al que ha calificado como un "grandísimo equipo", destacando también a su "grandísima afición", la ciudad y su entrenador.

La fórmula de Osasuna para el duelo

Desde la perspectiva rojilla, el análisis de Javier Salvador en Deportes COPE Navarra sugiere que es un buen día para apostar por una doble punta con Raúl García y Budimir. Esta fórmula, utilizada por Arrasate en el pasado contra equipos de presión alta, podría ser clave para superar a un Getafe que incomoda en la salida de balón.

El Getafe es el equipo que menos pases da de LaLiga, pero uno de los más peligrosos en jugadas a balón parado. Por ello, mantener en el once un bloque de jugadores de gran envergadura como Herrando, Catena, Budimir y Raúl García se antoja fundamental para contrarrestar una de las principales armas del rival y, al mismo tiempo, buscar sus puntos débiles.

A pesar del optimismo, el entorno rojillo pide calma y paciencia. Se recuerda que el equipo está inmerso en un proyecto nuevo con un entrenador que está implementando ideas diferentes. "Esto no ha hecho más que empezar y hay que tener paciencia con él y con los jugadores", ha concluido Salvador.