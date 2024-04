Análisis de los datos que ha facilitado el Gobierno de Navarra sobre el Plan de Residuos de Navarra

Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente, habla del Plan de Residuos de Navarra. Un plan que fue modificado en diciembre de 2023 y que incumple la Ley Foral de residuos de 2018 en cuanto al porcentaje de recogida selectiva de residuos domésticos y comerciales del 76% para 2027.

Julen Rekondo, experto medioambiental, explica los datos de recogida selectiva en Navarra El Premio Nacional de Medio Ambiente, Julen Rekondo, analiza una realidad diferente a la que muestra el Gobierno de Navarra Alberto SanzPamplona 10 abr 2024 - 15:16

La puesta en escena el pasado lunes por parte del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, y el jefe del Servicio de Residuos, Raul Salanueva, del gobierno de Navarra, para presentar los datos de la recogida selectiva y de los residuos domésticos y comerciales no es real. Sobre todo, en lo que concierne a la información que se dijo de que se han cumplido los objetivos de recogida selectiva de residuos domésticos y comerciales diez años antes de lo previsto en la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad, con el porcentaje del 51% en 2035, cuando la citada ley, en su artículo 21, se señala que “como mínimo se deberá recoger selectivamente un mínimo del 75% en 2027”.

Estos es lo que dice la citada ley, en su artículo 21:

“Artículo 21. Recogida selectiva para la preparación para la reutilización y reciclado.

Para el 31 de diciembre de 2027, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 75% en peso.

Si que es cierto, que en la revisión del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, en diciembre de 2023, se quitó el porcentaje de separación selectiva del 75% para 2027, y se puso el objetivo a alcanzar en 2035 de un 50% de recogida selectiva. Ahora bien, ello debería de conllevar un cambio en la ley, cosa que no se ha hecho. Se hace un cambio “mágico” sin consulta en el Plan de Residuos de Navarra en diciembre de 2023, pero sin cambiar la ley.

Además, en la actualidad tampoco se llega al 50% de recogida separada, ya que en esa cantidad se han introducido residuos de envases recogidos en la fracción resto. La legislación existente a nivel estatal -artículo 11 de la ley española 7/2022- viene a señalar muy claramente que “no se considerará como recogida separada de los residuos de envases, aquellos recogidos en la fracción resto y en la fracción inorgánica de los sistemas húmedo-seco”.

Otra cuestión añadir, es que tampoco se cumplió el objetivo fijado por la UE para 2020, de que se alcanzara una recogida selectiva del 50% del total de residuos domésticos y comerciales, cuestión que no se hizo a nivel del conjunto de España, incluida Navarra, y no se dice nada al respecto. Precisamente, una alianza formada por 26 organizaciones ecologistas presentó hace exactamente un año ante la Comisión Europea una denuncia contra España por el incumplimiento del objetivo comunitario de recogida selectiva y preparación para la reutilización y reciclaje de residuos que para 2020 se estableció en el 50%. España se quedó en el 40,5% -según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y tampoco lo cumplió Navarra.

Por otra parte, en un análisis-valoración de cómo va la recogida selectiva en Navarra, debería también de mencionarse si se han alcanzado o no los objetivos de reutilización de envases que se marcan en el artículo 26 la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad 14/2018, de 18 de junio, para envases empleados en el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), como lo empleados en canales de consumo diferentes del canal HORECA.

¿Por qué no se dieron datos al respecto? ¿Es porque no se cumplen los objetivos marcados por la ley Foral de Residuos y su Fiscalidad?

Pero además de los datos difundidos por los responsables en materia de residuos del Gobierno de Navarra que no se corresponden con la realidad, y la omisión también de otros, como los ya citados de reutilización de envases, se están dando diversos incumplimientos de la ley. Cabe señalar, que la ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, aprobada ahora hace seis años por el Parlamento de Navarra, fue calificada de pionera, modélica y muy ambiciosa. En el capítulo de incumplimientos, también conviene decir que no se ha realizado después de seis años una prueba piloto para su posible implementación en nuestra comunidad del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, más conocido por sus siglas SDDR. En la Unión Europea, actualmente hay 15 países que lo tienen en funcionamiento, y en 2025 serán 19 países europeos, para la recogida selectiva de botellas de plástico y latas de bebida, mientras que en España no hay ninguna comunidad autónoma con el SDDR en marcha.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor para un depósito al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). El importe del depósito suele variar entre 10 y 25 céntimos, dependiendo de cada país.