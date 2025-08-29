Alessio Lisci espera el cierre de mercado de Osasuna con cinco comodines, el temor a una salida y la esperanza de encontrar el "mirlo blanco"

Quedan cuatro días para el cierre de mercado. Los equipos tienen hasta las 23:59 del lunes 1 de septiembre para cerrar llegadas y salidas a sus equipos. Osasuna parte con la ventaja de tener la plantilla completa, compensada y todos los futbolistas inscritos. Los rojillos, alejados de los problemas de otros equipos con el margen salarial para inscribir, busca un defensa que pueda jugar de central y lateral, mientras espera que no haya salidas de jugadores importantes. Enzo Boyomo es el que más riesgo corre.

Alessio Lisci cuenta con la plantilla preparada para competir sin necesidad de que haya incorporaciones, aunque es cierto que un defensor más le ayudaría a apuntalar el equipo:

EFE El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Tajonar

Portería: dos porteros contrastados y de nivel como son Sergio Herrera y Aitor Fernández. Además de Dimitrios Stamatakis, portero del filial.

dos porteros contrastados y de nivel como son Sergio Herrera y Aitor Fernández. Además de Dimitrios Stamatakis, portero del filial. Defensa: Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Jorge Herrando, Juan Cruz, Valentín Rosier, Iker Benito, Abel Bretones y Raúl Chasco

Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Jorge Herrando, Juan Cruz, Valentín Rosier, Iker Benito, Abel Bretones y Raúl Chasco Centro del Campo: Lucas Torró, Iker Muñoz, Jon Moncayola, Moi Gómez, Aimar Oroz, Asier Osambela, Rubén García, Kike Barja, Víctor Muñoz,

Lucas Torró, Iker Muñoz, Jon Moncayola, Moi Gómez, Aimar Oroz, Asier Osambela, Rubén García, Kike Barja, Víctor Muñoz, Atacantes: Budimir y Raúl García son la punta de lanza.

CINCO COMODINES

El técnico italiano cuenta con varios jugadores polivalentes, pero por encima de todo, Lisci, tiene a cinco comodines con los que poder cambiar el sistema dentro de un mismo partido, utilizar diferentes tácticas o suplir piezas por lesiones o sanciones. Los comodines son:

Canva Un comodín de una baraja: el joker

Jon Moncayola: es el comodín favorito del italiano. El canterano ha llegado a jugar de pivote, de interior, de lateral, carrilero o extremo. En todas las demarcaciones ha demostrado nivel y capacidad de adaptación.

es el comodín favorito del italiano. El canterano ha llegado a jugar de pivote, de interior, de lateral, carrilero o extremo. En todas las demarcaciones ha demostrado nivel y capacidad de adaptación. Rubén García: es el joker. Su capacidad de trabajo, manejo del balón y control de las situaciones le permite jugar en ambas bandas, de media punta o de segundo delantero. El nuevo sistema de carrileros le puede "robar" algunos minutos, pero suele encontrar su hueco en el once habitualmente.

es el joker. Su capacidad de trabajo, manejo del balón y control de las situaciones le permite jugar en ambas bandas, de media punta o de segundo delantero. El nuevo sistema de carrileros le puede "robar" algunos minutos, pero suele encontrar su hueco en el once habitualmente. Abel Bretones: en el sistema de cinco centrales es el nombre más indicado para jugar por el carril izquierdo. Sin embargo, también puede jugar de extremo izquierdo o de tercer central. Su velocidad y manejo de balón apunta a que le hará un fijo de los onces de Alessio.

en el sistema de cinco centrales es el nombre más indicado para jugar por el carril izquierdo. Sin embargo, también puede jugar de extremo izquierdo o de tercer central. Su velocidad y manejo de balón apunta a que le hará un fijo de los onces de Alessio. Moi Gómez: el jugador ha llegado con aires y energías renovadas a esta nueva temporada. Puede jugar de doble pivote ayudando en la salida de balón, de interior, en la banda izquierda y de media punta. Lo ha demostrado en Osasuna y en los equipos anteriores, si mantiene el nivel va a ser un fijo como titular.

el jugador ha llegado con aires y energías renovadas a esta nueva temporada. Puede jugar de doble pivote ayudando en la salida de balón, de interior, en la banda izquierda y de media punta. Lo ha demostrado en Osasuna y en los equipos anteriores, si mantiene el nivel va a ser un fijo como titular. Víctor Muñoz: acaba de llegar y ya ha conquistado El Sadar. Su velocidad y regate le hacen fundamental para Osasuna. Es el complemento perfecto a Budimir, uno ataca el área y el otro core al espacio. Puede jugar de segundo delantero con su velocidad, en banda con su desborde e, incluso, de carrilero ante determinadas situaciones de los partidos.

acaba de llegar y ya ha conquistado El Sadar. Su velocidad y regate le hacen fundamental para Osasuna. Es el complemento perfecto a Budimir, uno ataca el área y el otro core al espacio. Puede jugar de segundo delantero con su velocidad, en banda con su desborde e, incluso, de carrilero ante determinadas situaciones de los partidos. En la lista se pueden añadir otros nombres como Asier Osambela (centrocampista y central), Kike Barja (cualquier posición de ataque y carrilero), Juan Cruz (carrilero, lateral y central), Aimar Oroz (cualquier posición de ataque) o Raúl García de Haro (delantero, extremo o mediapunta), que pueden jugar también en varias posiciones.

MERCADO DE FICHAJES: defensa, boyomo y mirlo blanco

Osasuna espera estos cuatro días con la tranquilidad de tener la tarea bien hecha. Pero está muy atento al mercado. Lograr encontrar un defensa para apuntalar la zaga es la prioridad. No se van a volver locos o a cerrar operaciones que generen dudas, esa es la ventaja con la que cuentan. Enzo Boyomo es el nombre que más suena que puede salir, el club se mantiene firme y pide la cláusula de rescisión que asciende a 25 millones de euros.

CA Osasuna Boyomo celebra el gol en El Sadar

Braulio y Cata tienen en el punto de mira al defensor, pese a ello están atentos a cada movimiento del mercado y oportunidades que se puedan presentar. Ese "mirlo blanco" del que se habla cada año que se puede presentar y qué mercados anteriores ya han logrado avistarlo: Budimir, Abde, Bryan...

César Azpilicueta no volverá a Osasuna

En la búsqueda de Osasuna de un defensa que pueda jugar de central y lateral derecho, uno de los futbolistas que ha estado en la lista de jugadores en los que tenían interés era César Azpilicueta. El navarro, salido de Tajonar, era uno de los posibles objetivos; sin embargo, la operación no se materializó. Azpi no regresa a así al equipo en el que aterrizó en el fútbol profesional y vestirá la camiseta del Sevilla.

EFE Azpilicueta, celebra su gol con el Atlético de madrid

MERCADO DE INVIERNO

Si Osasuna no logra encontrar un central que mejore lo que tiene a un precio que pueda asumir, esperará al mercado de invierno para volver a afrontar la operación. Enzo Boyomo tiene por delante la Copa de África y se perderá varios partidos por la disputa de la competición con su selección. Ese nuevo mercado le puede permitir a Osasuna encontrar a un jugador que cumpla el nivel, los requisitos económicos y que, además, esté con minutos de juego.